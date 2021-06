Ex-Generali-Manager Stachon heuert bei Wefox an

28.6.2021

Die unter der Marke Wefox auftretende Financeapp AG hat Dr. David Stachon (51) als neuen Chief Operating Officer (COO) verpflichtet. Der ehemalige Generali-Manager wird seinen neuen Job am 1. Juli antreten, wie das Berliner Insurtech am vergangenen Freitag mitteilte.

In der neu geschaffenen Position wird es seine Aufgabe sein, „die globale Wachstumsstrategie des Unternehmens voranzutreiben“. Stachon soll dabei laut Wefox eng mit Christopher Kampshoff, „Director of Group Mergers & Acquisitions“ und seit 2019 an Bord (VersicherungsJournal 15.7.2019), zusammenarbeiten.

Stachon hatte 2016 die Verantwortung für die Cosmos Versicherungen (9.2.2016) übernommen und war später in den Vorstand der Generali Deutschland AG aufgestiegen. Ende vergangenen Jahres verließ er den Konzern „auf eigenen Wunsch“ (7.12.2020). Zuvor war der Manager für die Ergo-Gruppe beziehungsweise die DKV Deutsche Krankenversicherung AG sowie die damalige Direct Line Versicherung AG (jetzt Verti Versicherung AG) tätig gewesen.

David Stachon (Bild: Generali)

Erst kürzlich hatte Wefox-CEO Julian Teicke eine Kapitalspritze in Höhe von 650 Millionen US-Dollar (etwa 533 Millionen Euro) bekannt gegeben. Mit dem Geld will die Firma ihre Expansionspläne und neue Produkte finanzieren (2.6.2021). „Stachon ist unsere erste Investition, um dieses Ziel zu erreichen“, teilte das Insurtech auf Nachfrage mit.

Die Unternehmensgruppe, zu der auch die Wefox Insurance AG (vormals One Insurance AG) und der Versicherungsmakler Wefox Germany GmbH gehören, konnte im März 2019 bereits 110 Millionen Euro von internationalen Investoren einsammeln (7.3.2019, Medienspiegel 6.3.2019). Später wurde die Finanzierungsrunde auf insgesamt 235 Millionen Euro aufgestockt (12.12.2019).