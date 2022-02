Erste Fonds-Finanz-Messe nach Einstieg von Investor

15.2.2022

Am 26. April will die Fonds Finanz Maklerservice GmbH ihre MMM-Messe im Münchener MOC als Präsenz-Veranstaltung durchführen. Das kündigte der Pool am Montag an.

Die erste Veranstaltung nach zwei Jahren Messe-Abstinenz hatte das Unternehmen vor Ausbruch der Omikronwelle Anfang Oktober 2021 ausgerichtet (VersicherungsJournal 8.10.2021). Im April kommen nun als Gastredner der Virologe Professor Dr. Hendrik Streeck, der Politiker Dr. Gregor Gysi und der Börsenspezialist Markus Koch in die bayerische Landeshauptstadt.

Die Messe in München ist die erste Veranstaltung, nachdem die Gründer und geschäftsführenden Gesellschafter, Norbert Porazik und Markus Kiener, 60 Prozent ihrer Anteile an den britischen Investor HG Capital verkauft haben (10.12.2021). Entsprechend kündigt Porazik einen Vortrag mit dem Titel „Fonds Finanz 2022 – die Zukunft mit HG und die besonderen Vorteile für Sie“ an. Er will dann die Pläne und Ziele der Zusammenarbeit mit der Beteiligungs-Gesellschaft vorstellen.

Norbert Porazik (Bild: Fonds Finanz)

Porazik wird dabei laut Firmenangaben „insbesondere auf die Chancen für die Vertriebspartner eingehen“. Zusätzlich können sich die Besucher laut Mitteilung in über 90 Fachvorträgen und Workshops weiterbilden, von denen mehr als 50 IDD-konform sind. Weiter sollen rund 150 ausstellende Gesellschaften die Möglichkeit zum Austausch bieten.