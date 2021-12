Ergo wird einer der Hauptsponsoren des DFB

6.12.2021 – Der Deutsche Fußball-Bund gewinnt mit der Ergo einen neuen Hauptsponsor für die nächsten fünf Jahre. Neben den Pokalwettbewerben werden jetzt auch die Nationalmannschaften finanziell unterstützt.

Die Ergo Group AG wird zu Jahresbeginn einer der Hauptsponsoren des Deutschen Fußball-Bundes e.V. (DFB). In den nächsten fünf Jahren unterstützt der Versicherer die Nationalmannschaften der Männer, Frauen und U 21 sowie die DFB-Akademie und das Amateurfußball-Portal Fussball.de. Dies teilte der Versicherungskonzern am Freitag mit.

Außerdem wurde die bestehende Zusammenarbeit rund um den DFB-Pokal der Männer und das Pokalfinale der Frauen bis zum Sommer 2026 verlängert. Der Versicherer ist zudem Titelpartner des „DFB-ePokal powered by Ergo“, ein Pokalwettbewerb für Amateur- und Profi-Gamer.

Chancen im nationalen und internationalen Kontext

„Die Partnerschaft mit dem DFB stärkt nicht nur unsere Markenpräsenz in Deutschland, sondern bietet auch Chancen für Ergo im internationalen Kontext“, wird Imke Jendrosch, Global CMO der Versicherungsgruppe, in der Mitteilung zitiert.

„Mit insgesamt sechs Welt- und Europameisterschaften in den kommenden fünf Jahren stehen der Männer- und Frauen-Nationalmannschaft des DFB zahlreiche sportliche Highlights bevor, darunter die Heim-EM 2024 als besonderes Leuchtturmprojekt.“ So weist Oliver Bierhoff, Direktor Nationalmannschaften und Akademie, auf das Potenzial für Sponsoren hin.

Premiumsponsoren kritisierten zuletzt DFB-Spitze

Die Ergo fungiert ab Januar als „Offizieller Versicherungspartner des Deutschen Fußball-Bundes“. Aktuell unterstützen laut den eigenen Internetseiten zehn Hauptsponsoren und die beiden Generalsponsoren, die Volkswagen AG und die Adidas AG, den Verband.

Zuletzt rumorte es unter den Unterstützern. Im Mai gingen laut Capital.de mehrere Geldgeber auf Distanz zur Vereinsspitze. Unter anderem Volkswagen und Adidas forderten ein Ende der internen Führungsquerelen, auch im Interesse der Partner. Das Sponsoring der beiden Hauptgeldgeber summiert sich Schätzungen zufolge auf fast 100 Millionen Euro pro Jahr.

Zwei langjährige Premiumpartner kündigten ihren Ausstieg an, wohl aus anderen Gründen. Bei der Deutschen Lufthansa AG als „Official Airline“ lassen die Corona-Verluste ein üppiges Sponsoring nicht mehr zu. Die Flyeralarm GmbH, die laut T-online.de 4,5 Millionen Euro spendiert, nimmt mutmaßliche Schiedsrichter-Fehlentscheidungen gegen die Würzburger Kickers zum Anlass.

Ergo-Hochhaus in Düsseldorf mit Fußball-Trikot (Bild: Ergo)

Keine Angaben zur Höhe der Zahlungen

Wie viel sich die Ergo die Partnerschaft mit dem Deutschen Fußball-Bund kosten lässt, wird gegenüber dem VersicherungsJournal nicht verraten. Die Frage nach konkreten Gegenleistungen wurde mit Wiederholungen aus der Pressemitteilung beantwortet.

Die Gruppe feierte die Ausweitung der Partnerschaft am vergangenen Wochenende mit einer Illumination ihres Hochhauses am Hauptsitz in Düsseldorf. Lichter in rund 80 Büros ergaben ein etwa 50 Meter hohes und zwölf Meter breites Bild des Nationalmannschafts-Trikots von 1990.