Ergo wirbt neue Vorständin von der Axa ab

10.6.2022

Am 1. Juli wird Dr. Feriha Zingal-Krpanic (40) als Vorständin für das Privatkundengeschäft in das Führungsgremium der Ergo Versicherung AG, dem Schaden- und Unfallversicherer des Konzerns, einziehen. Die Managerin folgt auf Andrea Mondry, die das Unternehmen in diesem Februar verlassen hatte.

Zingal-Krpanic war vor ihrem neuen Job acht Jahre bei den Axa Versicherungen in diversen Positionen tätig. Zuletzt verantwortete die Diplom-Ökonomin als Geschäftsfeldleiterin die Unfallversicherung bei der Axa Konzern AG.

Feriha Zingal-Krpanic (Bild: Ergo)

Unter den Branchenschwergewichten musste die Ergo in der Unfallversicherung in den vergangenen Jahren Federn lassen, so der „Branchenmonitor 2015-2020: Unfallversicherung“. Der Bestand der Düsseldorfer schrumpfte kontinuierlich und relativ gleichverteilt auf die Jahre – um insgesamt über 440.000 Policen (VersicherungsJournal 2.5.2022).

Als Gewinnerin ging in diesem Zeitraum die Generali Deutschland Versicherung AG (plus über 625.000 Policen) vom Platz.