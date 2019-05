Ergo veräußert eine weitere Tochtergesellschaft

3.5.2019

Die Ergo International AG verkauft ihre türkische Sachversicherungs-Tochter Ergo Sigorta A.S. an die Talanx-Tochter HDI Sigorta S.A. Dies teilten die beiden Unternehmen am Donnerstag mit. Der Transaktion müssen noch die relevanten Aufsichtsgremien zustimmen. Details zum Kaufpreis nannten die Vertragsparteien nicht.

Die Ergo Sigorta buchte im vergangenen Jahr 139 Millionen Euro Bruttobeiträge. Die Talanx wächst durch die Übernahme auf über 400 Millionen Euro Prämie auf dem türkischen Markt. Nach eigenen Angaben erhöht sich der Marktanteil dadurch auf über fünf Prozent. Die Käufer erwarten sich „spätestens im zweiten Jahr einen positiven Gewinnbeitrag“. Dies werde sich auch positiv auf den Gewinn je Aktie auswirken, heißt es weiter.

Mit dem Verkauf schließt die Ergo die Portfolio-Optimierung ihrer internationalen Aktivitäten ab, teilte das Unternehmen weiter mit. Eine solche ist im Rahmen des „Ergo Strategieprogramms“ (VersicherungsJournal 2.6.2016, 2.6.2017) angekündigt. Erst in diesem Frühjahr hatte der Konzern diverse Komposit-Töchter in Osteuropa (VersicherungsJournal Medienspiegel 8.3.2019, Medienspiegel 12.2.2019) sowie in Irland (VersicherungsJournal Medienspiegel 28.2.2019) veräußert.