Ergo macht die Marken D.A.S., Ergo Direkt und ERV dicht

28.3.2019 – Die Ergo Gruppe bündelt Geschäftsfelder und Vertriebswege künftig unter der Marke Ergo. Hierzu werden beziehungsweise wurden bereits einige Risikoträger umbenannt. Die Ergo Direkt Leben soll bald auf die Ergo Vorsorge Leben verschmolzen werden. Kunden sollen nach Unternehmensangaben künftig über alle Vertriebswege ein weiter verbessertes Angebot von Produkten und Services geboten werden. Für die Beschäftigten und die Vertriebspartner soll sich nichts ändern.

Die Ergo Group AG will die Stärken verschiedener Geschäftsfelder und Vertriebswege künftig unter der Marke Ergo bündeln. Hierzu überführt der Versicherungskonzern im Rahmen des im vergangenen Frühjahr aufgelegten Strategieprogramms (VersicherungsJournal 17.5.2018) die Marken D.A.S., Ergo Direkt und ERV in die Marke Ergo.

Diesen Schritt begründet die Munich-Re-Tochter damit, dass die Kunden von heute sich einen Versicherer wünschten, der ein einheitliches Kundenerlebnis und die Sicherheit einer starken Marke biete.

„Um diesen Kundenbedürfnissen Rechnung zu tragen, wachsen unter der Marke Ergo das größte Vermittlernetz und der führende Direktversicherer in Deutschland zusammen“, heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Unternehmensmitteilung.

Gemeinsamer Internetauftritt

Anfang April werden die bisher getrennten Internetseiten von Ergo Direkt und Ergo in den gemeinsamen Onlineaufritt www.ergo.de überführt. Damit biete man den Kunden „künftig über alle Vertriebswege ein weiter verbessertes Angebot von Produkten und Services, sowohl durch den persönlichen Vermittler, telefonisch als auch online über digitale Plattformen unter einer Marke“, wird weiter mitgeteilt.

Sukzessive soll im Laufe des Jahres auch die Europäische Reiseversicherung (ERV) in den Ergo-Markenauftritt integriert werden – national wie international. Davon versprechen sich die Düsseldorfer, dass auch das Geschäftsfeld Reise stärker als bisher von der Bekanntheit der Marke Ergo profitiert.

Dies gilt auch für das Geschäftsfeld Rechtsschutz: So wird die Produktmarke D.A.S. in den nächsten Monaten in Deutschland nach und nach in Ergo überführt.

Einige Veränderungen bei den Risikoträgern

Von der Markenzusammenlegung nicht betroffen ist die DKV Deutsche Krankenversicherung AG. „Aufgrund ihrer starken Stellung im privaten Krankenversicherungs-Markt“ bleibe hier alles beim Alten, wird weiter mitgeteilt.

Die Zusammenlegung hat allerdings auch Auswirkungen auf einige Risikoträger der Gruppe. So soll die Europäische Reiseversicherung AG (ERV) voraussichtlich im Mai zur Ergo Reiseversicherung AG umfirmiert werden. Bereits am 22. März 2019 wurde die Ergo Direkt Krankenversicherung AG in Ergo Krankenversicherung AG umfirmiert, erläuterten die Düsseldorf auf Nachfrage des VersicherungsJournals.

Die Ergo Direkt Lebensversicherung AG soll voraussichtlich im August auf die Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG verschmolzen werden. „Die Konsolidierung der Risikoträger ist eine sehr positive Entwicklung, weil hier eine Bündelung unserer Stärken erfolgt“, ließ das Unternehmen weiter verlauten.

Zum Direkt-Sachversicherer teilten die Düsseldorfer Folgendes mit: „Die Ergo Direkt Versicherung AG bliebt bestehen wie bisher.“ Die D.A.S. Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs-AG wurde bereits vor knapp vier Jahren auf die Ergo Versicherung AG verschmolzen (VersicherungsJournal 18.5.2015, 25.6.2015). Als Produktmarke hatte „D.A.S.“ aber bisher weiter Bestand.

Auswirkungen auf Kunden und Beschäftigte

Auf die Nachfrage, ob sich durch die Markenbündelung etwas für die Kunden ändere, äußerte sich das Unternehmen wie folgt: „In Zukunft bieten wir unseren Kunden und Interessenten über die unterschiedlichen Vertriebswege unter einer Marke Ergo die gleichen Produkte an. Die Kunden können sowohl gewohnte als auch neue Zugangsmöglichkeiten nutzen. Wir werden über die neue Ergo-Webseite alle relevanten Kontaktdaten zur Verfügung stellen.“

Keine Auswirkungen hat die Zusammenlegung nach Angaben der Düsseldorfer auf die Beschäftigtenzahl: „Durch die Markenbündelung ändern sich für Mitarbeiter und Vertriebspartner weder Verträge noch organisatorische Zuordnungen oder Aufgabengebiete.

Die Markenbündelung zielt auf eine Verbesserung der Wettbewerbsposition und damit auf die langfristige Absicherung der Arbeitsplätze ab. Wir verweisen hierzu auch gerne noch einmal auf den sozialen Ordnungsrahmen, den wir im Sommer 2018 abgeschlossen haben“, teilte die Gruppe dem VersicherungsJournal mit.