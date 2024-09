Ergo gewinnt Insurlab-Chefin für den Bereich Innovation und digitale Trends

5.9.2024

Anna Kessler übernimmt zum 1. Januar die Rolle als Head of Innovation Delivery in der Abteilung „Innovation Consulting & Delivery“ der Ergo Group AG. Dies meldete Versicherungswirtschaft-heute am Donnerstag zuerst und wurde von einer Unternehmenssprecherin auf Nachfrage bestätigt.

Der Bereich wird von Hanbing Ma, Head of Innovation & Digital Transformation, geleitet, an die Kessler direkt berichten wird. Zu ihren Aufgaben wird gehören, die Fachbereiche in Bezug auf Innovation zu beraten und gemeinsam mit ihnen, der IT sowie relevanten Stakeholdern innovative Lösungen in Form von Minimum Viable Products (MVPs) zu entwickeln, um diese sowohl intern als auch extern zu verproben und bei positiver Bewertung zu skalieren.

Anna Kessler (Bild: Insurlab)

Kessler folgt auf Jacob Spönemann, der zum 1. März als CTO in die Geschäftsführung der Nexible GmbH gewechselt ist.

Die Digitalexpertin kommt vom Insurlab Germany e.V. Für die Brancheninitiative ist sie seit 2020 tätig, seit Mai 2023 als Geschäftsführerin. Zuvor arbeitete sie acht Jahre für die Deutsche Bank in verschiedenen Führungspositionen in den Bereichen Customer Experience, Digital Ventures, Strategy & Projetcs, Finance Investment Analysis und Inhouse Consulting.

Ihr Nachfolger beim Insurlab wird Dr. Philipp Johannes Nolte. Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler arbeitet bereits seit zwei Jahren als Senior Program Manager für die Brancheninitiative. Zuvor war er unter anderem als Head of Change Management für die Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG tätig.