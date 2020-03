Ergo entwickelte sich besser als erwartet

2.3.2020 – Die Munich-Re-Gruppe konnte nach den Worten ihres Vorstandsvorsitzenden Dr. Joachim Wenning 2019 „nach einem bereits guten Jahr 2018 ein noch stärkeres Jahr“ verbuchen. Dazu trug die Erstversicherungs-Tochter Ergo erneut maßgeblich bei. Die Beitragseinnahmen wuchsen, allerdings nicht in der Leben-Sparte. Hier und in der Krankenversicherung sankt auch das Ergebnis, in der Schaden- und Unfallversicherung legte es dagegen zu.

Mit – unter anderem – einem um 6,8 Prozent auf 440 Millionen Euro gestiegenen Nettoergebnis hat die Ergo Group AG die Ziele ihres vor vier Jahren aufgelegten Strategieprogramms 2019 „einmal mehr übererfüllt“.

Lob für Ergo-Chef Rieß

Christoph Jurecka (Bild: Müller)

Das attestierte Dr. Christoph Jurecka, der Finanzchef der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München (Munich Re), seinem für die Erstversicherungs-Tochter verantwortlichen Vorstandskollegen Dr. Markus Rieß.

Ähnlich lobend äußerte sich anlässlich der Präsentation der Konzern-Jahresergebnisse (VersicherungsJournal 28.2.2020) Dr. Joachim Wenning, der Vorstandschef der Munich Re. Zugleich wiederholte er erneut nachdrücklich, dass die Zukunft der Erstversicherungs-Tochter als ein Bestandteil der Gruppe überhaupt nicht in Frage stehe (21.3.2019).

Bei seinen Ausführungen zu den Fortschritten in den Kernthemen des Ergo-Strategieprogrammes stellte Ergo-Chef Rieß zunächst heraus, dass die Optimierung des Produktportfolios fortgesetzt wurde. Mittlerweile seien fast alle Produkte neu strukturiert und vereinfacht worden – und dies sei sowohl bei den Vertriebspartnern wie bei den Kunden gut angekommen.

Bei einer dadurch weiter um rund 18 Prozent verbesserten Vermittlerproduktivität habe das Neugeschäft damit um rund sechs Prozent gesteigert werden können. Die gebuchten Bruttobeiträge der Gruppe nahmen von 17,4 Milliarden auf 17,5 Milliarden Euro zu.

Lebensversicherung spürt Abrieb bei den Run-off-Produkten

Joachim Wenning (li.) und Markus Rieß (Bild: Müller)

Dazu trug die Lebens- und Krankenversicherung Deutschland 9,2 Milliarden Euro bei. Das waren rund 100 Millionen Euro weniger als 2018. Insbesondere der Abrieb bei den in den Run-off geschickten klassischen Lebensversicherungen habe durch das gute Neugeschäft mit den neuen, kapitalschonenden Produkten noch nicht ganz kompensiert werden können, erklärte Rieß.

Im deutschen Schaden- und Unfallgeschäft wuchsen die Beitragseinnahmen von 3,4 Milliarden auf 3,5 Milliarden Euro an und bei Ergo International von 4,6 Milliarden auf 4,7 Milliarden Euro. Die Portfoliobereinigung um 18 ausländische Tochtergesellschafen sei inzwischen weitgehend abgeschlossen. In beiden Bereichen verbesserte sich auch das Nettoergebnis.

Im internationalen Geschäft legte es von 103 Millionen auf 105 Millionen Euro zu und in der Schaden- und Unfallversicherung dank einer erheblichen Verbesserung des technischen Ergebnisses von 45 Millionen auf 148 Millionen Euro. Die Schaden-Kosten-Quote sank in der deutschen Schaden- und Unfallversicherung von 96 auf 92,3 Prozent und international von 94,6 auf 94,3 Prozent.

Bei der Lebens- und Krankenversicherung, sank das Nettoergebnis allerdings um 29 Prozent auf 187 Millionen Euro. Es war im Jahr zuvor allerdings von Einmaleffekten positiv beeinflusst und weise nach deren Bereinigung ebenfalls einen Zuwachs auf, erklärte der Ergo-Chef dazu.

Kosten für das Ergo-Strategieprogramm geringer als erwartet

Unerwartet günstig entwickelten sich laut Rieß 2019 die kumulierten Nettokosten für das vor vier Jahren gestartete Ergo-Strategieprogramm. Geplant waren im Ausblick auf 2019 rund 908 Millionen Euro und tatsächlich gebraucht wurden nur 770 Millionen Euro.

Am Ende des fünfjährigen Programms werden sich die aufaddierten Kosten deshalb voraussichtlich auch auf weniger als die geplante eine Milliarde Euro belaufen, ließ der Manager wissen. Die kumulierten Kosteneinsparungen durch die Maßnahmen bezifferte er für das Berichtsjahr auf 234 Millionen Euro.

Mehr als eine Million Kunden nutzen das Kundenportal

Als weitere Fortschritte bei der Umsetzung des Ergo-Strategieprogrammes im Berichtsjahr listete Rieß die Überführung der Marken Ergo Direkt, ERV und D.A.S Deutschland auf die Kernmarke Ergo (28.3.2019) auf sowie die integrierten Kampagnen auf Basis von neuen CRM-Systemen. Durch letzteres habe die Zahl der Leads an gebundene Vermittler um 330 Prozent auf mehr als 230.000 gesteigert werden können.

Weiterhin vermeldete er, dass es mittlerweile mehr als eine Million registrierte Kundenportal-Nutzer gebe und damit 100.000 mehr als vor Jahresfrist. Beim Digital Venture Nexible GmbH, bei dem der Fokus nach dem erfolgreichen Start jetzt auf der Prozessoptimierung liege, sei die Zahl der Policen um 23 Prozent auf rund 62.000 gestiegen.

Erfolgreich ausgebaut worden sei im Berichtsjahr außerdem die Kooperationsstrategie im Rahmen von Ergo Mobility Solutions und für das B2B2C-Mobilitätsgeschäft sei eine SAP-Plattform eingerichtet worden. Im Bereich Robotik und künstliche Intelligenz seien in Deutschland 36 Robotik-Anwendungen im Einsatz, was der Kapazität von 45 Mitarbeitern entspreche, sowie erste KI-Lösungen.

Technologischer Wandel betrifft auch die Rückversicherung

Torsten Jeworrek (Bild: Müller)

Daran, durch den gezielten Einsatz von Technologie Abläufe, Antwortzeiten und Verbesserungen im traditionellen Geschäft zu erreichen, arbeitet die Munich Re seit zwei Jahren jedoch nicht nur in der Erstversicherung, betonte Wenning. Es betreffe ebenso das Rückversicherungs-Geschäft.

Hier gehe es zwar auch um die Optimierung der Organisation, ergänzte das für das Rückversicherungs-Geschäft verantwortliche Vorstandsmitglied Dr. Torsten Jeworrek, aber vor allem um die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und die Neugestaltung der Wertschöpfungskette.

Er verwies in diesem Zusammenhang beispielhaft auf digitale Kooperationsmodelle wie das 2018 gestartete Netzwerk Digital Partners. Das Geschäftsvolumen habe sich hier im Berichtsjahr auf „sehr beträchtliche“ 200 Millionen Euro verdoppelt.

Neuer gruppenweiter Ansatz im Investment-Bereich

Große Fortschritte durch die Verbesserung der Investmentprozesse hat die Munich Re laut Wenning auch auf der Kapitalanlageseite gemacht. Zugleich werde das Risiko-Rendite-Profil optimiert und das Anlagespektrum ausgeweitet.

Ein gruppenweiter Ansatz solle eine konsistente Investmentstrategie gewährleisten und die Kapitalanlage- und die Underwriting-Expertise sollen kombiniert werden. Die Vergabe von Investment-Mandaten erfolge nun nach der „Best Ownership“-Methode – also nicht mehr nur intern an die Tochter Meag Munich Re Ergo Assetmanagement GmbH, sondern auch an externe Anbieter, wenn die über spezielle Kompetenzen verfügen.

Im Berichtsjahr hatte die Gruppe eine gegenüber dem Vorjahr von 2,8 auf 3,2 Prozent gestiegene Kapitalanlagerendite erzielt. Die ökonomische Rendite, in die auch die Veränderung der Bewertungsreserve eingerechnet wird, lag laut Finanzchef Jurecka sogar bei 7,7 Prozent.