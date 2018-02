Ein neuer Lebensversicherer startet

6.2.2018

Am 1. März wird die Dela Lebensversicherungen Zweigniederlassung der Dela Natura- en levensverzekeringen N.V. in Deutschland ihren Betrieb eröffnen. Am 28. Februar 2018 wird in Düsseldorf das Angebot vorgestellt, das mit einer Risikolebensversicherung hierzulande startet.

Walter Capell-

mann (Bild:

Capellmann

Consulting).

Die Dela Leben ist eine Tochter der 1937 gegründeten Dela Coöperatie U.A. Das genossenschaftlich arbeitende Unternehmen hat nach eigenen Angaben in den Niederlanden und Belgien rund vier Millionen Kunden. Im Dezember 2017 hatte sich die Kooperative von der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH bewerten lassen. Laut dem Ratingbericht (PDF, 774 KB) wurde ein „A“ (starke Bonität) und ein stabiler Ausblick erreicht.

Hauptbevollmächtigter der Dela in Deutschland ist Walter Capellmann. Bis 2017 war er Hauptbevollmächtigter der Monuta Verzekeringen N.V. – Niederlassung Deutschland, für die er anschließend als Berater tätig wurde (VersicherungsJournal, 8.5.2017). In Düsseldorf betreibt der Versicherungsexperte die Capellmann Consulting. Erfahrungen mit niederländischen Versicherern hat Capellmann auch schon als Vorstand der Aegon Lebensversicherungs-AG, die inzwischen in der Basler Lebensversicherungs-AG aufgegangen ist (VersicherungsJournal 19.4.2005).