Ehemaliger Talanx-Manager wird Vorstand der LKH

9.6.2022

Pavel Berkovitch (39) gehört seit dem 1. Juni zur Führungsriege der Landeskrankenhilfe V.V.a.G. (LKH). Der Manager verantwortet künftig den Bereich „Digitalisierung und Querschnitt“, der zum 1. Juli als viertes Vorstandsressort neu eingerichtet wird. In seinen Zuständigkeitsbereich fallen die Themen IT, IT-Sicherheit, Betriebsorganisation, Produktmanagement und Risikomanagement.

Berkovitch ist bereits seit Mai 2021 beim Krankenversicherer. Er leitete zunächst den Bereich Mathematik, der die Abteilungen Aktuariat und Versicherungstechnik sowie Bilanzmathematik und Statistik umfasst.

Der Diplom-Mathematiker und Aktuar war von der Würzburger Versicherungs-AG gekommen, bei der er ab 2017 als Vorstandsmitglied für die Ressorts Aktuariat, Rechnungswesen und IT verantwortlich zeichnete (VersicherungsJournal 16.5.2021). Zuvor war er beim Talanx-Konzern in verschiedenen leitenden Positionen tätig. Seine Karriere in der Assekuranz startete er 2008 bei den VGH Versicherungen im Bereich Aktuariat.

Pavel Berkovitch (Bild: LKH)

Mit dem vierten Vorstandsposten möchte die LKH Themen fachlich stärker bündeln, heißt es in einer Pressemitteilung. Dazu habe man im Leitungsgremium die Schwerpunkte Vorsitz, Betrieb, Vertrieb sowie Digitalisierung und Querschnitt definiert.

„Wir freuen uns, dass Pavel Berkovitch unser Vorstandsteam ergänzt. In seiner neuen Rolle wird er die Digitalisierung und Transformation der LKH vorantreiben“, wird Dr. Matthias Brake, Vorstandsvorsitzender der LKH, zitiert.