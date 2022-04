Ehemaliger Ergo-Manager wird Ottonova-Vorstand

26.4.2022

Christopher Koker (39) wird zum 1. Mai Vorstandsmitglied der Ottonova Holding AG. In seiner neuen Funktion berichtet er an Gründer und CEO Dr. Roman Rittweger. Koker ist bereits seit Anfang des Jahres als Chief Growth Officer für den Krankenversicherer tätig. Dieser Aufgabenbereich wurde neu geschaffen und umfasst das Onlinemarketing, die Produktentwicklung sowie die Weiterentwicklung der Website in Hinblick auf Benutzerfreundlichkeit und Kundengewinnung.

Zuvor war der Marketing- und Mediamanager als Vice President Direct & Online-Marketing für die Ergo Group AG tätig. Hier verantwortete er die strategische Entwicklung seines Bereichs innerhalb Deutschlands sowie die Ausweitung und Internationalisierung des Onlinemarketings für andere Ergo-Gesellschaften.

Zu seinen weiteren beruflichen Stationen gehören die Vitafy GmbH, ein Onlineshop für Fitness und Ernährung, die heutige Global Savings Group GmbH, ein Online-Schnäppchendienstleister, sowie ein Tochterunternehmen der Scout24 SE, die eine Plattform für Wohn- und Gewerbeimmobilien betreibt. Seine Karriere begann Koker bei der Planet49 GmbH, einem Anbieter von Onlinegewinnspielen beziehungsweise von Leadgenerierung.

Chris Koker (Bild: Ottonova)

„Mit Chris ist genau das Know-how bei uns, das wir in der jetzigen Wachstumsphase von Ottonova brauchen. Chris kann Start-up und Grown-up. Mit seiner ausgewiesenen Marketingexpertise und seiner konsequenten Ausrichtung auf die perfekte Customer Experience passt Chris enorm gut zu uns“, wird Rittweger in einer Pressemeldung zitiert.