Ecclesia übernimmt Klinikrente Versorgungswerk

18.7.2023 – Die Unternehmensgruppe hat die Klinikrente Versorgungswerk erworben. Damit baut der Versicherungsmakler für Unternehmen und Institutionen sein Portfolio für Kunden aus dem Gesundheitswesen weiter aus.

Nach einer Pause von rund eineinhalb Jahren setzt die Ecclesia-Gruppe ihren Expansionskurs weiter fort. Mit Wirkung zum 14. Juli hat der Versicherungsmakler für Unternehmen und Institutionen die Klinikrente Versorgungswerk GmbH übernommen. Damit werde das Portfolio für Kunden aus dem Gesundheitswesen ausgebaut, heißt es am Montag in einer Pressemitteilung.

Spitzenbeurteilung in Ratings

Die Klinikrente, die auf Initiative des Bundesverbands Deutscher Privatkliniken e.V. (BDPK) entstanden ist, bietet seit 2002 Mitarbeitern von mittlerweile mehr als 5.600 Einrichtungen im Gesundheitswesen betriebliche Vorsorgelösungen. In den vergangenen Jahren wurde das Angebot um Produkte für die betriebliche und private Einkommenssicherung erweitert.

In aktuellen Ratings der Morgen & Morgen GmbH haben Tarife des Versorgungswerks Spitzenbeurteilungen erzielt. Sowohl Offerten zur Absicherung von Berufsunfähigkeit (4.5.2023) und Grundfähigkeit (22.3.2023) als auch für eine Pflegerente (17.6.2023) erhielten die Höchstnote von fünf Sternen.

Klinikrente sieht Wachstumschancen

„Aufgrund des exzellenten Kundenzugangs, über den die Ecclesia Gruppe verfügt, ergeben sich für uns attraktive Wachstumschancen“, wird Hubertus Mund (63), geschäftsführender Gesellschafter der Klinikrente, in der Mitteilung zur Übernahme zitiert.

Mund werde bis Ende 2026 Geschäftsführer bleiben und den Übergang und die Integration begleiten, heißt es. Die Klinikrente werde ein offenes, neutrales Versorgungswerk bleiben.

Die Geschäftsanteile wurden zu 100 Prozent auf die Ecclesia übertragen, wird auf Nachfrage berichtet. Zum Kaufpreis möchten sich die Detmolder nicht äußern.

Ecclesia auf Wachstumskurs

Ecclesia kommt in Deutschland nach eigenen Angaben auf 2.500 Beschäftigte und ein platziertes Prämienvolumen von 2,6 Milliarden Euro pro Jahr. Man agiere zudem über eigene Unternehmen in sechs weiteren europäischen Ländern und über ein Maklernetzwerk in mehr als 170 Ländern weltweit, wird berichtet.

Zur Gruppe gehören Makler für Industrie und Gewerbe, Logistik, Kreditversicherung/ Finanzierung, Gesundheitswesen, Sozialwirtschaft und Kirche sowie Assekuradeure und ein Rückversicherungsmakler (14.1.2020). Die Bandbreite der Kundenbeziehungen reicht vom börsennotierten Großkonzern über den Mittelstand bis zu Großkliniken und kirchlichen Institutionen.

Zwischen 2018 und Ende 2021 holten die Detmolder zahlreiche Maklerunternehmen unter ihr Dach (Archiv). Danach lag der Fokus offenbar zunächst auf dem Ausbau der digitalen Infrastruktur im Zuge von Kooperationen.

So schloss man im vergangenen August mit der JDC Group AG eine fünfjährige Partnerschaft zur Abwicklung von Versicherungsprodukten für das Privatkundengeschäft (4.8.2022). Einen Monat später wurde die Zusammenarbeit mit Hepster, einer Marke der Moinsure GmbH, für den Bereich Reiseversicherung bekannt gegeben (5.9.2022).