Ecclesia stellt Assekuradeur neu auf

1.9.2023

Die Ecclesia-Gruppe baut ihren Assekuradeur um. Die Ecclesia Gruppe Assekuranz-Service GmbH (EGAS) wird um den Bereich „Markt und Produkte“ erweitert. Das Unternehmen will so „die Entwicklung neuer und alternativer Versicherungslösungen und -dienstleistungen weiter vorantreiben“ und die EGAS stärker in die Wertschöpfungskette der Gruppe einbinden.

Für die Umsetzung der Vorgaben steigen Tim Brozio (36) und Miriam Stüldt-Borsetzky (54) in die Geschäftsführung der Unternehmenstochter mit 55 Mitarbeitern auf. Beide Neuzugänge auf der Chefetage waren bereits in verschiedenen Positionen innerhalb der Maklergruppe tätig.

Miriam Stüldt-Borsetzky (Bild: Ecclesia)

Stüldt-Borsetzky wird schwerpunktmäßig die Schadenbereiche der EGAS verantworten. Laut Impressum des Assekuradeurs hat sie ihr neues Büro als Geschäftsführerin bereits bezogen. Sie ist Volljuristin, spezialisiert auf Medizinrecht, und seit 2009 in verschiedenen Fach- und Führungspositionen bei der Ecclesia tätig.

Tim Brozio (Bild: Ecclesia)

Ihr Kollege Brozio folgt zum 1. September. Er wird sich auf den neuen Bereich „Markt und Produkte“ konzentrieren. Der Wirtschaftsjurist arbeitet seit 2013 für die Detmolder mit dem Schwerpunkt Produktmanagement. Frank Oester-Barkey verantwortet im Management der EGAS nach wie vor den kaufmännischen Bereich.