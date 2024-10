Dürfen Versicherungsmakler Versicherungsberater kaufen?

21.10.2024 (€) – Die Versicherungsmaklergruppe GGW hat den Versicherungsberater IRM gekauft. Damit nimmt die Konsolidierung im Vermittlermarkt neue Züge an. In der Vergangenheit war eine Kooperation zwischen den beiden Berufsträgern stark in die Kritik geraten.

Premium-Zugang Dieser Artikel ist nur für Premium-Abonnenten des VersicherungsJournals frei zugänglich. Der exklusive Zugang gilt für Texte mit Premium-Inhalt wie auch für Beiträge, die älter als 30 Tage sind. Wenn Sie bereits Premium-Abonnent sind, melden Sie sich bitte hier an: Login für Premium-Abonnenten Wenn Sie noch kein Premium-Abonnent sind, können Sie sich jetzt registrieren.