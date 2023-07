Dr-Walter erweitert seine Geschäftsführung

14.7.2023

Ab dem 15. Juli 2023 wird Timo Dreger (39) als neuer Chief Operating Officer der Dr-Walter GmbH neben CEO Reinhard Bellinghausen weiterer Geschäftsführer.

„Sein Hauptaugenmerk wird darauf liegen, innovative digitale Lösungen und passende Strategien zu entwickeln, um interne Prozesse zu optimieren und den Kunden besten Service zu bieten“, heißt es in einer Unternehmensmeldung. Dreger bringe fundiertes Insurtech-Wissen mit, so der auf Reiseversicherungen spezialisierte Versicherungsmakler.

Timo Dreger (Bild: Dr-Walter)

Dreger hat einen Bachelor- und einen Masterabschluss in Wirtschaft und Management und blickt auf viele Stationen in der Versicherungsbranche zurück. So war er unter anderem bei der Assona GmbH, den Helvetia Versicherungen und der JDC Group AG tätig.

„Wir sind sehr froh, mit Timo Dreger einen Digitalisierungs-Experten mit Branchenwissen und internationalem Weitblick zu bekommen. Genau der richtige, um Dr-Walter für den Wachstumskurs in den nächsten Jahren bestens aufzustellen“, lässt sich Bellinghausen in der Unternehmensmeldung zitieren.