Domcura tauscht den Vorstand aus

16.12.2024 – Uwe Schumacher und Horst-Ulrich Stolzenberg geben ihre Vorstandsposten altersbedingt auf. Neuer Vorsitzender wird der bisherige Rhion-Vertriebschef Lars Fuchs. Zwei weitere Ressorts werden intern mit Marcus Wollny und Nadja Koch-Schuffenhauer besetzt.

Die Domcura AG meldet aus Ausscheiden ihres Vorstandsvorsitzenden Uwe Schumacher (66) „aus Altersgründen nach Beendigung seines Vertrages am 31. Dezember 2025“. Der Diplom-Informatiker war vor zehn Jahren in den Vorstand des Assekuradeurs berufen worden (VersicherungsJournal 8.1.2014). Zwei Jahre später übernahm er den Vorsitz (8.9.2016).

Uwe Schumacher (Bild: Florian Sonntag)

Sein Nachfolger wird Lars Fuchs (54). Er werde spätestens zum 1. Januar 2026 in den Vorstand der Gesellschaft eintreten und dort die Ressorts Vertrieb und Marketing, Produkt, Strategie und Personal übernehmen, teilte Domcura mit. Der Manager kommt von der Rheinland Versicherungsgruppe. Dort war er 2019 zum Vertriebsvorstand der Rhion Versicherung AG berufen worden (11.1.2019).

Lars Fuchs (Bild: Rhion/Fotoatelier Bathe)

Stolzenberg geht, Wollny und Koch-Schuffenhauer steigen auf

Der derzeitige Vorstand für Vertrieb und Marketing, Horst-Ulrich Stolzenberg (61), strebe altersbedingt keine Verlängerung seines laufenden Vertrags an. Wann dieser endet, wurde nicht mitgeteilt. Das Amt übernommen hatte er 2016 (8.9.2016).

Horst-Ulrich Stolzenberg (Bild: Schmidt-Kasparek)

Marcus Wollny (55), Bereichsleiter IT bei Domcura, steigt am 1. Januar 2025 in den Vorstand auf und die Ressorts Betrieb und IT verantworten. Wollny ist seit Oktober 2023 im Unternehmen. Davor war er IT-Vorstand der Deutschen Familienversicherung AG (14.9.2023, 27.3.2018).

Befördert wird auch die bisherige Direktorin Finanzen, Nadja Koch-Schuffenhauer (48). Sie ist nun Generalbevollmächtigte und soll ab Anfang 2026 im Vorstand das Ressort Finanzen, Recht und Compliance verantworten. Koch-Schuffenhauer ist seit 20 Jahren im Unternehmen beschäftigt.

Die ausscheidenden Manager bleiben der Domcura verbunden

Zu den Personalien erklärte der Aufsichtsratsvorsitzende Manfred Bauer, zugleich Vorstandsmitglied bei der Domcura-Muttergesellschaft MLP SE:

„Schon heute möchte ich Uwe Schumacher und Horst-Ulrich Stolzenberg für ihre hervorragende Leistung bei der Weiterentwicklung der Domcura herzlich danken. Beide sind und bleiben dem Unternehmen eng verbunden.“