Domcura: Neuer Geschäftspartner für die Wohngebäudeversicherung

16.1.2024 – Der Verbund hat ermittelt, wer im Neugeschäft bevorzugt wird und wer bei Produkten, Antrags- und Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit am besten ist. Der Neugeschäfts-Spitzenreiter landete in Sachen Qualität nur an vorletzter Stelle. (Bild: Wichert) Der Verbund hat ermittelt, wer im Neugeschäft bevorzugt wird und wer bei Produkten, Antrags- und Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit am besten ist. Der Neugeschäfts-Spitzenreiter landete in Sachen Qualität nur an vorletzter Stelle. (Bild: Wichert) mehr ...

22.10.2021 – Wer am besten bei Produktqualität sowie Antrags- und Schadenbearbeitung in der Absicherung von (Tier-) Ärzten ist, wollte die Genossenschaft von ihren Partnerbetrieben wissen. Auffällig: In der Qualitätsrangliste schneiden mit Blick auf die Geschäftsanteile Außenseiter am besten ab. (Bild: Wichert) Wer am besten bei Produktqualität sowie Antrags- und Schadenbearbeitung in der Absicherung von (Tier-) Ärzten ist, wollte die Genossenschaft von ihren Partnerbetrieben wissen. Auffällig: In der Qualitätsrangliste schneiden mit Blick auf die Geschäftsanteile Außenseiter am besten ab. (Bild: Wichert) mehr ...

5.6.2019 – Welche Gesellschaften in der Wohngebäude-Versicherung bei ihren Kunden mit einem positiven Umgang punkten, zeigt ein aktuelles Ranking. (Bild: Pixabay CC0) Welche Gesellschaften in der Wohngebäude-Versicherung bei ihren Kunden mit einem positiven Umgang punkten, zeigt ein aktuelles Ranking. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

14.6.2024 – Die Genossenschaft wollte von ihren Partnern wissen, wer im Neugeschäft mit privaten Einzelrisiken bevorzugt wird und wer in vier Serviceaspekten am besten abliefert. Der Qualitätsspitzenreiter sicherte sich nun auch Platz eins in der Neugeschäftswertung. (Bild: Wichert) Die Genossenschaft wollte von ihren Partnern wissen, wer im Neugeschäft mit privaten Einzelrisiken bevorzugt wird und wer in vier Serviceaspekten am besten abliefert. Der Qualitätsspitzenreiter sicherte sich nun auch Platz eins in der Neugeschäftswertung. (Bild: Wichert) mehr ...

10.6.2024 – In dem Segment gehen drei Viertel des Geschäfts an nur drei Produktgeber – mit einem eindeutigen Spitzenreiter. Dieser ließ auch in der Qualitätswertung die beiden Hauptkonkurrenten hinter sich. Bewertet wurden die Produktqualität, die Antrags- und Schadenbearbeitung sowie die Erreichbarkeit. (Bild: Wichert) In dem Segment gehen drei Viertel des Geschäfts an nur drei Produktgeber – mit einem eindeutigen Spitzenreiter. Dieser ließ auch in der Qualitätswertung die beiden Hauptkonkurrenten hinter sich. Bewertet wurden die Produktqualität, die Antrags- und Schadenbearbeitung sowie die Erreichbarkeit. (Bild: Wichert) mehr ...

29.5.2024 – Der Verbund hat nach den Neugeschäftsfavoriten gefragt und ermittelt, wer in vier Serviceaspekten am besten abliefert. Dem neuen Absatzspitzenreiter ist ein fast kometenhafter Aufstieg von null auf eins gelungen. In der Qualitätsrangliste musste er aber zwei Wettbewerbern den Vortritt lassen. (Bild: Wichert) Der Verbund hat nach den Neugeschäftsfavoriten gefragt und ermittelt, wer in vier Serviceaspekten am besten abliefert. Dem neuen Absatzspitzenreiter ist ein fast kometenhafter Aufstieg von null auf eins gelungen. In der Qualitätsrangliste musste er aber zwei Wettbewerbern den Vortritt lassen. (Bild: Wichert) mehr ...