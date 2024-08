Dies sind die größten Finanzvertriebe

5.8.2024 – Die größten acht Allfinanzvertriebe haben im vergangenen Jahr Zuwächse bei den Provisionserlösen von fast drei Prozent (auf 4,6 Milliarden Euro) verzeichnet. In etwa die Hälfte davon entfiel auf die DVAG, die um fast fünf Prozent zulegte. Relativer Wachstumsgewinner ist Königswege, relativer Verlierer Dr. Klein. Das zeigt die Rangliste der Zeitschrift Cash für das Geschäftsjahr 2023.

Bei den Allfinanzvertrieben liefen die Geschäfte 2023 mehrheitlich besser als im Jahr zuvor. Dies zeigt die am Montag von der Cash.Print GmbH auf ihrer Internetseite veröffentlichte Umsatzstatistik der Versicherungs- und Finanzvertriebe.

Sie enthält für 27 Allfinanzvertriebe unter anderem die im vergangenen Jahr erzielten Provisionserlöse, teilweise einschließlich vereinnahmter Beratungshonorare und Auslandsumsätze, und die Veränderungen zum Vorjahr. Die Daten hat die Cash-Redaktion bei den Unternehmen abgefragt. Sie sind überwiegend von Wirtschaftsprüfern bestätigt worden.

Königswege wuchs relativ am stärksten

Von allen aufgelisteten Marktteilnehmern konnten 16 ihre Umsätze im abgelaufenen Jahr steigern. Mit Abstand am stärksten legte die Königswege GmbH zu (plus fast die Hälfte auf untestierte annähernd 30 Millionen Euro). Dadurch ging es in der Rangliste von zwölf auf elf nach oben.

Das Unternehmen hatte bereits vor zwei und drei Jahren als Wachstumssieger abgeschnitten (VersicherungsJournal 19.7.2022, 22.7.2021) und sich im Vorjahr nur einem Wettbewerber geschlagen geben müssen (26.7.2023).

Den starken Zuwachs kommentiert Geschäftsführer Stefan Gierschke gegenüber Cash-Online wie folgt: „Entgegen der Branche haben wir unsere Umsatzzahlen im Bereich der Kapitalanlageimmobilien stark gesteigert, trotz der hohen Zinsen. Wir haben ein Beratungskonzept geschaffen, das universeller einsetzbar ist und nicht auf der Niedrigzinspolitik basiert“.

Weitere Gewinner unter den Allfinanzvertrieben

Die Compexx Finanz AG verbuchte ein Plus von fast einem Drittel auf nicht testierte 26,2 Millionen Euro (Rang 13).

Im zweistelligen Prozentbereich legten ansonsten nur noch die Finanzprofi AG (plus ein Sechstel auf untestierte 5,1 Millionen Euro; Platz 20), die Deutuna Finanzplanung GmbH (plus ein gutes Achtel auf 5,6 Millionen Euro; Position 19) und die Profundo GmbH (plus ein knappes Neuntel auf nicht testierte 1,2 Millionen Euro; insgesamt an 26. Stelle) zu.

Die Akteure mit den größten relativen Umsatzrückgängen

Die verbleibenden elf aufgelisteten Akteure nahmen 2023 weniger ein als ein Jahr zuvor. Die Ranking-Ersteller heben hervor, dass zu Beginn des vergangenen Jahres viele dunkle Wolken über dem Land gehangen hätten. In der Folge hätten sich die Finanzdienstleister zunächst vielfach mit einer tief verunsicherten Kundschaft konfrontiert gesehen.

„So hatte das Statistische Bundesamt die Inflationsrate für 2022 mit einem Rekordwert von 6,9 Prozent beziffert, der nur sehr langsam zurückging. Die Fremdkapitalzinsen waren nach rasanten Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) auf über vier Prozent pro Jahr etwa für Hypotheken geschossen, Guthabenzinsen indes gab es noch immer kaum“, heißt es zum Hintergrund.

Die größten Einbußen hatte mit über einem Drittel die weiterhin an sechster Stelle liegende Dr. Klein Privatkunden AG hinzunehmen (auf 80 Millionen Euro). Im zweistelligen Prozentbereich schrumpften auch die EFC AG (minus fast ein Viertel auf unter 11,4 Millionen Euro; Rang 15) sowie die Valuniq AG (früher Innovative Finanzberatung 2005). Bei Letzterer nahm der Umsatz um über ein Siebtel auf unter 22,3 Millionen Euro ab.

Die Vertriebe mit den höchsten Provisionserlösen

An der Spitze der Rangliste zieht weiterhin die Deutsche Vermögensberatung AG – DVAG einsam ihre Runden. Nach einem Plus um fast fünf Prozent kommt das Unternehmen mit über 2,3 Milliarden Euro auf fast drei Mal so hohe Provisionserlöse wie der weiterhin ärgste Verfolger MLP SE.

Die Gesellschaft aus Wiesloch verbuchte mit 844,5 Millionen Euro minimal höhere Einnahmen als vor Jahresfrist. An dritter Stelle wird erneut die Swiss Life Deutschland Holding geführt, die mit ihren Vertrieben Swiss Life Select, Tecis, Horbach und Deutsche Proventus über 725 Millionen Euro umgesetzt hat (plus 6,5 Prozent). Noch stärker in der Top Acht wuchs nur die OVB Holding AG (plus 6,8 Prozent), die mit 354 Millionen Euro erneut an vierter Stelle liegt.

Auch die weitere Rangfolge der Vermittler mit mehr als 47 Millionen Euro Jahresumsatz blieb mit Telis Finanz AG, Dr. Klein, Global Finanz AG und Bonnfinanz GmbH gleich. Dabei hatten Global Finanz und Bonnfinanz wie Dr. Klein rückläufige Umsätze zu verzeichnen, während die Telis um fast fünf Prozent zulegte.

Insgesamt kamen die acht größten Allfinanzvertriebe auf Erlöse von 4,6 Milliarden Euro. Das waren 2,8 Prozent mehr als im Vorjahr, als es noch um 1,9 Prozent nach unten gegangen war.

Spezialvertriebe mit gemischter Bilanz

Unter den von Cash ebenfalls untersuchten Spezialvertrieben befindet sich nur ein Unternehmen mit mehr als 45 Millionen Euro Jahresumsatz.

Hier rangiert die Postbank Finanzberatung AG trotz eines Rückgangs um 23,9 Prozent auf 171 Millionen beim Umsatz an erster Stelle. Der Vorjahresspitzenreiter Interhyp-Gruppe lieferte keine Umsatzzahlen an die Redaktion von Cash.