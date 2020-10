Die „neue“ Dialog zieht eine positive Zwischenbilanz

23.10.2020 – Die Dialog Versicherung hat das erste Jahr als die für das Geschäft mit unabhängigen Vertriebspartnern allein zuständige Gesellschaft in der deutschen Generali-Gruppe weitgehend unter Corona-Bedingungen absolvieren müssen. Trotzdem ist der Vorstand mit der Entwicklung zufrieden. Selbst ein Umsatzzuwachs scheint möglich. Das zeigte sich bei einem Pressegespräch am Donnerstag.

Im vergangenen Jahr hatte die neu gegründete Dialog Versicherung AG das Maklergeschäft und die Zuständigkeit für die unabhängigen Vertriebe der Generali Deutschland AG übernommen (VersicherungsJournal 25.10.2018).

„Wir merken, dass es gut funktioniert.“ Diese Botschaft vermittelten der Dialog-Vorstandsvorsitzende und Chief Officer Digital und Unabhängige Vertriebe der Generali Deutschland Dr. David Stachon und Stefanie Schlick, Dialog-Vorstandsmitglied und Head of Broker bei der Generali.

Die beiden Manager sprachen bei einem virtuellen Pressegespräch im Vorfeld der – wegen der Pandemie ebenfalls – weitgehend digitalen DKM 2020.

Makler senden positives Feedback

Stefanie Schlick (Bild: Generali)

Das Feedback aus der Maklerschaft, den unabhängigen Vertrieben und den Bankpartnern sei „durchaus positiv“, berichtete Schlick. Gearbeitet werden müsse nun nur noch an einigen „Kleinigkeiten“.

So bestehe beispielsweise bei den von der Generali übernommenen Sachversicherungs-Produkten im gewerblichen Bereich noch Anpassungsbedarf, um sie für die Makler bedarfsgerecht zu gestalten. Im Privatkundengeschäft sei dies durch Preisanpassungen bereits erfolgt, weil festgestellt worden sei, dass diese Produkte bei Vergleichsportalen zuvor „nicht wirklich unter den Top-Ten“ zu finden waren.

Neben Produktanpassungen versuche die Dialog im Rahmen des konzernweit ausgerollten Lifetime-Partnerprogramms „alles zu digitalisieren, was irgend möglich ist“, damit sich die Vertriebspartner auf die Betreuung ihrer Kunden konzentrieren können. Schon jetzt seien deshalb rund 80 Prozent aller Schnittstellen zu den Partnern Bipro-tauglich, ergänzte Stachon.

Corona-Folge: Kunstversicherung per App

David Stachon (Bild: Generali)

Trotz aller Digitalisierungs-Anstrengungen spielten Empathie und Emotionen im Umgang mit den Vertriebspartnern und den Kunden aus Sicht der Dialog Versicherung aber auch künftig eine wichtige Rolle, merkt er an.

Deshalb seien im Rahmen des Konzernumbaus beispielsweise die regionalen Ansprechpartner des Vertriebs beibehalten worden und die „Kommunikation auf Augenhöhe“ ein zentrales Anliegen.

Als einerseits erschwerend, aber vor allem mit Blick auf die Digitalisierung teilweise auch als förderlich erwies sich, dass das erste Jahr der Dialog Versicherung extrem stark von den Corona-Folgen beeinflusst war, wie berichtet wurde. So sei es beispielsweise plötzlich sogar sehr kurzfristig möglich geworden, eine Kunstversicherung per App abzuschließen, merkte Schlick an.

Mit Blick auf die Umsatzentwicklung habe das Virus sehr unterschiedliche Konsequenzen gehabt. So sei insbesondere das Kfz-Geschäft zeitweise vollständig zum Erliegen gekommen, weil wegen geschlossener Zulassungsstellen keine Autos mehr angemeldet werden konnten und deshalb auch nicht versichert werden mussten. Danach sei es jedoch zu einer kräftigen Erholung gekommen.

Umsatzsteigerung nicht ausgeschlossen

Eher wenige oder sogar positive Auswirkungen seien im Vorjahrsvergleich in der Lebensversicherung sowie bei Produkten rund um das Wohnen zu verzeichnen gewesen. Insgesamt geht Stachon daher davon aus, dass die Dialog-Versicherung den Umsatz im Partnervertrieb im Vergleich zu 2019 vielleicht sogar steigern kann, wenn das Virus nicht erneut alles zum Erliegen bringt.

Weniger optimistisch und sehr differenziert sieht er die wegen der Corona-Folgen die Zukunft der unabhängigen Vertriebe. Stark gefährdet sind nach seiner Einschätzung vor allem die mittelgroßen Partner.

Einerseits seien sie nicht groß genug, um die gleichzeitige Belastung durch die zunehmende Regulatorik, die Digitalisierung und jetzt zusätzlich noch Corona aus eigener Kraft tragen zu können. Andererseits seien sie aber zu groß, um sich in eine Nische zurückziehen zu können.

Zwar bemühe sich die Dialog Versicherung, alle ihre Partner so gut wie möglich in dieser schwierigen Situation zu unterstützen, wurde versichert. Eine weitere Konsolidierungswelle ist in der Vertriebslandschaft nach Stachons Einschätzung jedoch wahrscheinlich.