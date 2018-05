Die Lebensversicherer mit der höchsten Finanzstärke

9.5.2018 – Eine Übersicht der Finanzkraft der deutschen Lebensversicherer hat Policen Direkt vorgelegt. Demnach konnte sich der Markt insgesamt stabilisieren, aber elf Gesellschaften mussten Übergangshilfen nutzen, um die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen.

Bis zum 7. Mai mussten die deutschen Versicherer ihre per Ende 2017 festgestellte Finanzstärke in SFCR-Berichten darlegen und auf ihren Internetseiten veröffentlichen. Das haben die meisten Unternehmen in diesem Jahr pünktlich geschafft.

Im Vorfeld der Veröffentlichung hatte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) die Solvenzsituation der Branche für das Jahr 2017 bereits als „gut“ bezeichnet. Die Lebensversicherer hätten sich gegenüber dem Vorjahr verbessert (VersicherungsJournal 8.5.2018).

Alle Lebensversicherer auf einen Blick

Diese Einschätzung wird von einem Vergleich der Policen Direkt Versicherungs-Vermittlung GmbH bestätigt.

Auf ihrer Internetseite stellt die im Zweitmarkt tätige Gesellschaft die wichtigsten Kennzahlen aus den SFCR-Berichten von 84 Lebensversicherern dar. Die Daten der Barmenia Lebensversicherung a.G. sind allerdings unvollständig, da sie ihren Bericht noch nicht veröffentlicht hat.

Laut der Übersicht haben sich die für die Aufsicht relevanten Brutto-SCR-Solvenzquoten mit Übergangsmaßnahmen und Volatilitätsanpassung der deutschen Lebensversicherer im Schnitt um 17 Prozent verbessert. Die Nettoquoten ohne diese Hilfen stiegen um gut ein Drittel.

Zusammenfassung der Solvenz-Übersicht von Policen Direkt Kennzahl 2017 2016 SCR-Quote netto, durchschnittlich 272,14% 198,81% Anzahl Versicherer unter 100 Prozent netto 11 22 SCR-Quote brutto, durchschnittlich 453,25% 385,72% MCR-Quote, durchschnittlich 794,08% 551,68% Anzahl Versicherer unter 100 Prozent 4 3

Die Gewinner …

Die höchste SCR-Quote netto (ohne Übergangshilfen) weist mit 996 Prozent die Europa Lebensversicherung AG aus. Die Gesellschaft hatte auch schon im Vorjahr die Rangliste angeführt (VersicherungsJournal 17.7.2017).

Dahinter platziert sind Ergo Direkt Lebensversicherung AG (738 Prozent) und Dialog Lebensversicherungs-AG (646 Prozent).

Die stärksten relativen Verbesserungen ihrer Finanzkraft konnten Öffentliche Lebensversicherungs-Anstalt Oldenburg mit 3.000 Prozent, Ergo Direkt mit 234 Prozent und Nürnberger Lebensversicherung AG mit 198 Prozent nachweisen.

… und Verlierer

Etliche Versicherer konnten nur dank der Übergangsmaßnahmen eine ausreichende Solvabilität darstellen. Deren Netto-SCR-Quoten lagen nämlich unter den mindestens geforderten 100 Prozent:

Gegenüber dem Vorjahr ihre Netto-SCR-Quoten verschlechtert haben nur neun Gesellschaften. Die unrühmlichen Spitzenreiter sind hier die auch absolut vergleichsweise finanzschwachen Run-off-Versicherer:

Frankfurter, minus 64 Prozent

Frankfurt Münchener, minus 51 Prozent

Athene, minus 42 Prozent

Wir gehen weiter davon aus, dass alle Lebensversicherer ihre Leistungsversprechen erfüllen. Henning Kühl, Chefaktuar bei Policen Direkt

Weiter „Manndeckung“ durch die Versicherungsaufsicht

Henning Kühl (Bild: Policen Direkt)

„Die Lage ist damit weiter ernst, die Garantien in der deutschen Lebensversicherung sind aktuell aber nicht gefährdet“, lautet die Einschätzung von Policen Direkt.

Elf (Vorjahr 22) Gesellschaften befänden sich weiter „in enger Manndeckung“ der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin).

Chefaktuar Henning Kühl zeigt sich aber optimistisch: „Wir gehen weiter davon aus, dass alle Lebensversicherer ihre Leistungsversprechen erfüllen und kaufen derzeit Policen aller Anbieter. Das gilt auch für Verträge im Run-off.“

Nicht zuletzt steigende Marktzinsen seien verantwortlich für die deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr. Offenbar kämen Versicherer aber auch besser mit den Regulierungs-Vorschriften zurecht.