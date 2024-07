Die Gewinner und Verlierer in den Assekurata-Ratings

1.7.2024 (€) – Die Hannoversche Leben erhielt beim Assekurata-Unternehmensrating zum 13. Mal in Folge die Top-Bewertung in allen Kategorien. Ideal Leben ist in nur einer Kategorie schlechter als die Hannoversche. BL die bayerische Leben schnitt bei „Sicherheit“ eine Stufe schlechter als im Vorjahr ab. Die Bonitätsratings des Vorjahres bestätigte Assekurata für Canada Life, Ergo Vorsorge Sach, Alte Leipziger, Hallesche, VGH Brandkasse und VGH Provinzial Leben.

