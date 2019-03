„Die Ergo ist Bestandteil der Munich Re-Gruppe. Punkt!“

21.3.2019 – Das Geschäftsjahr 2018 verlief für die Munich Re-Gruppe nach Einschätzung ihres Vorstandsvorsitzenden Dr. Joachim Wenning insgesamt sehr erfolgreich. Das nicht zuletzt deshalb, weil die Sanierungsfortschritte bei der Erstversicherungs-Tochter Ergo teils sogar weit größer ausfielen als erwartet. Trotzdem gibt es noch viel zu tun, wie er deutlich machte.

WERBUNG

„Die Ergo ist Bestandteil der Gruppe. Punkt.“ So klipp und klar äußerte sich Dr. Joachim Wenning, Vorstandschef der Munich Re, am Mittwoch anlässlich der Präsentation der Konzern-Jahresergebnisse 2018 zu der immer wieder auftauchenden Frage, ob sich der Rückversicherer nicht doch noch von dem Erstversicherer trennen solle oder wolle.

Joachim Wenning (Bild: Munich Re)

Die Ergebnisse des Berichtsjahres scheinen dieses – nach Wennings eigenen Worten – „flammende Plädoyer für die Ergo“ durchaus zu rechtfertigen. Zum Konzernergebnis in Höhe von 2,3 Milliarden Euro – nach 375 Millionen Euro im Jahr zuvor – trug sie diesmal nämlich immerhin 412 Millionen Euro bei.

Appetit auf Zukäufe wieder nach dem Jahr 2020

Das ist rund die Hälfte mehr als 2017, übertrifft deutlich die ursprünglich erwarteten 250 Millionen bis 300 Millionen Euro und zeigt nach Einschätzung von Dr. Markus Rieß, dem Vorstandsvorsitzenden der Ergo Group AG, dass das derzeitige, 2020 endende Ergo-Strategieprogramm (VersicherungsJournal 17.5.2018) „besser läuft als erwartet“ und im nächsten Jahr erfolgreich abgeschlossen werde. Dann, ergänzte Wenning, „ist die Not weg und die Wettbewerbsfähigkeit da“.

Danach hält er bei der Ergo sogar wieder den Moment für gekommen, „Appetit auf Zukäufe“ zu entwickeln. Das Zukunft der Ergo hänge jedoch nicht davon ab, ob dies tatsächlich realisierbar sei, stellte er zugleich klar.

Ziele des laufenden Strategieprogrammes teilweise schon jetzt erreicht

Zunächst hat sich der Geschäftsbereich Ergo International im Rahmen der Portfoliooptimierung aber erst einmal von 13 Gesellschaften getrennt, berichtete Rieß. Dieser Teil des Strategieprogrammes sei damit bereits jetzt „praktisch abgeschlossen“.

Beim geplanten Abbau von insgesamt rund 2.100 Mitarbeiterstellen sind den Angaben zufolge inzwischen ebenfalls schon 1.240 erfolgt – und dies, wie Wenning hervorhob, weitgehend „geräuschlos“. Mit weiteren knapp 300 Mitarbeitern bestünden zudem bereits unterschriebene Verträge über einen Austritt zu einem späteren Zeitpunkt.

Der Transformationsprozess geht weiter

Nach 2020 sei dann auf Gruppenebene kein struktureller Personalabbau mehr zu erwarten, ließ Rieß wissen. Umschichtungen werde es im Rahmen des erforderlichen permanenten Transformations-Prozesses in der gesamten Munich Re-Gruppe zur Sicherung der künftigen Wettbewerbsfähigkeit jedoch weiterhin geben.

Die Notwendigkeit zur weiteren Komplexitätsreduktion, um das Unternehmen fokussierter und effizienter zu machen, besteht laut Wenning schließlich in der gesamten Gruppe unverändert weiter. Gleiches gelte für die digitale Transformation und die bessere Verzahnung von Erst- und Rückversicherung in den unterschiedlichsten Bereichen.

Vermittlerproduktivität um rund ein Fünftel gestiegen

Im Berichtsjahr konnten bei der Ergo durch die Vereinfachungen beim Vertrieb, in der Verwaltung und bei der Schadenbearbeitung bereits Kosteneinsparungen in Höhe von 174 Millionen Euro in Deutschland und 30 Millionen Euro im internationalen Geschäft erzielt werden. Am Ende des Strategieprogrammes sollen es 279 Millionen und 120 Millionen Euro sein.

Die Vermittlerproduktivität stieg laut Rieß in der deutschen Ausschließlichkeits-Organisation um rund ein Fünftel und ist seinen Angaben zufolge jetzt höher als jemals in den vergangenen zwölf Jahren. Die Schaden-Kosten-Quote sank in Deutschland von 97,5 auf 96 Prozent und international von 95,3 auf 94,6 Prozent.

Ergo-Beitragseinnahmen steigen leicht

Die gebuchten Bruttobeiträge, die in der Rückversicherung um 0,9 Prozent auf 31,3 Milliarden Euro sanken, legten bei der Ergo insgesamt um 1,3 Prozent auf 17,8 Milliarden Euro zu. Davon stammen 9,3 Milliarden Euro – nach 9,2 Milliarden Euro im Jahr zuvor – aus Leben/Gesundheit Deutschland und mit 3,4 Milliarden Euro ebenfalls rund 100 Millionen Euro mehr aus Schaden/Unfall Deutschland.

Das Ergebnis aus Kapitalanlagen verminderte sich bei der Ergo-Gruppe von 4,9 Milliarden auf vier Milliarden Euro, da aufgrund des niedrigeren Finanzierungsbedarfs für die Zinszusatzreserve weniger Veräußerungsgewinne realisiert wurden. Es soll laut Wenning durch einen veränderten Ansatz im Kapitalanlage-Management künftig wieder höher werden.

Dabei gehe es darum, in Zukunft zwar mehr Risiko zu nehmen, aber trotzdem „nicht riskanter unterwegs“ zu sein. Ähnliches gelte auch in der Rückversicherung.

Mitarbeitern und Vertrieb wurde „viel zugemutet“

Das operative Ergebnis der Ergo-Gruppe verbesserte sich von 1,2 Milliarden auf 1,3 Milliarden Euro. Als Highlights des Strategieprogrammes, die bis 2020 noch erreicht werden sollen, nannte Rieß die weitere Vereinfachung der Produkte, die Etablierung des Omnikanal-Ansatzes im Produktangebot für Privatkunden, den Abschluss der IT-Infrastruktur-Modernisierung und die weitere Produktivitäts-Steigerung im Vertrieb.

Letzterem sowie allen anderen Mitarbeitern sei in den vergangenen Jahren bereits „viel zugemutet“ worden, räumte er zugleich ein. Umso bemerkenswerter sei, wie engagiert sie sowohl die organisatorischen Veränderungen wie die neu eingeführten Produkte angenommen hätten.