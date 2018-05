Die beliebtesten Risikoleben-Anbieter aus Maklersicht

15.5.2018 – Die Hannoversche, die Dialog und die Europa sind die Favoriten der unabhängigen Vermittler, wenn es um die Vermittlung von Risikoleben-Policen geht. Dies ist ein Ergebnis der aktuellen Auflage I/2018 der Asscompact Trends.

Die Risikolebens-Versicherung war zwar auch 2016 beim Bestand die kleinste Produktart in der Lebensversicherung. Allerdings lag der Anteil am Gesamtbestand der Hauptversicherungen mit einem Neuntel um rund drei Prozentpunkte höher als noch 2006.

Beim Neugeschäft spielt die Risikoleben ebenfalls eine immer stärkere Rolle. Zuletzt entstammte mehr als jeder fünfte Neuvertrag (eingelöste Versicherungsscheine Hauptversicherung) aus dem Bereich Risikoleben. Zum Vergleich: 2006 traf dies nur auf etwa jede achte neue Police zu (VersicherungsJournal 12.10.2017).

Große Bedeutung im unabhängigen Vertrieb

Auch im unabhängigen Vertrieb gehört die Risikolebens-Versicherung zu den Top-Produkten. Dies zeigen die letzten Auflagen der von der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH quartalsweise durchgeführten Studienreihe Asscompact Trends.

Diese Tarife landeten zuletzt zwischen Rang fünf und Rang sieben in der Produkthitparade von Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern. Jeweils zwischen 55 und rund 59 Prozent der befragten unabhängigen Vermittler berichteten von einem „(sehr) guten“ Geschäft (VersicherungsJournal 2.3.2018, 11.12.2017, 12.9.2017, 2.6.2017).

Ermittelt wird im Rahmen der Untersuchung auch, welche Gesellschaften in rund 40 abgefragten Produktlinien zu den Favoriten gehören. Diese konnten die Makler und Mehrfachvertreter über ein Drop-Down-Menü auswählen oder frei eingeben.

Die Vermittlerfavoriten in Risikoleben

In der Risikolebens-Versicherung liegt die Hannoversche Lebensversicherung AG auf dem Spitzenplatz. Die Versicherungs-Gesellschaft konnte nicht ganz jede vierte Favoritenstimme auf sich vereinen.

Dahinter folgen die Dialog Lebensversicherungs-AG und die Europa Lebensversicherung AG mit Anteilen von rund einem Sechstel beziehungsweise einem Siebtel. Die Positionen vier und fünf belegen die Allianz Lebensversicherungs-AG sowie die Deutsche Lebensversicherungs-AG (DLVAG), für die rund jeder 14. beziehungsweise 16. Befragte votierte.

Gewinner und Verlierer

Die Hannoversche holte sich den Spitzenplatz zurück, den sie drei Quartale zuvor an die Dialog verloren hatte (VersicherungsJournal 31.7.2017). Die Europa verteidigte die dritte, die Allianz die vierte Position – jeweils zum dritten Mal in Folge.

Die DLVAG liegt unverändert an fünfter Position, nachdem sie drei Quartale zuvor vom vierten auf den siebten Rang in der Gunst der unabhängigen Vermittler abgerutscht war. Von sieben auf sechs aufwärts ging es für die Zurich Life Assurance plc. (Eagle Star), die in den beiden Quartalen zuvor jeweils einen Platz verloren hatte.

Auch die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland verbesserte sich um eine Position (auf Rang acht), während es für die Interrisk Lebensversicherungs-AG Vienna Insurance Group von sechs auf sieben abwärts ging. Gleich drei Plätze machte die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. gut, die sich aktuell zusammen mit der Canada Life an achter Stelle wiederfindet. Gründe für die Favoritenwahl werden im Rahmen der Untersuchung nicht erhoben.

Die Studie „Asscompact Trends I/2018“ basiert auf einer im Januar durchgeführten Onlinebefragung von 397 unabhängigen Vermittlern zu diversen Vertriebsthemen. Der 146-seitige Berichtsband kann für 1.368,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement) bei Florian Stasch per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575838 bestellt werden.