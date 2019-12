Die Bayerische verkauft Lebensversicherungen der Konkurrenz

10.12.2019

Die Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (die Bayerische) hat nach eigener Aussage eine exklusive Kooperation mit der Dela Lebensversicherungen Zweigniederlassung Deutschland vereinbart. Im Rahmen der Zusammenarbeit werden die Bayern klassische Risikolebens-Versicherungen der Niederländer vertreiben.

Das betrifft einen Tarif mit gleichbleibender Leistung während der Vertragslaufzeit und eine Lösung mit fallender Versicherungssumme für Baufinanzierungen. Die Policen sind über die Internetseite online oder über den Exklusiv- und Maklervertrieb der Bayerischen abschließbar.

Bisher hatte die Versicherungsgruppe die Tarife ihrer Neuen Bayerische Beamten Lebensversicherung AG angeboten. Im Jahr 2018 war deren Bestand an Risiko-Versicherungen um acht Prozent auf 8.862 Policen geschrumpft.

Walter Capellmann (Bild: Dela)

Die im vergangenen Jahr in Deutschland gestartete Dela (VersicherungsJournal 6.2.2018) hat nach Angaben ihres Hauptbevollmächtigten Walter Capellmann inzwischen mehr als 23.000 Kunden von ihren Risiko- und Sterbegeldpolicen überzeugt. Sie nimmt zukünftig Berufsunfähigkeits- und Grundfähigkeiten-Versicherungen der Bayerischen in ihren Vertrieb und willen sie in Kürze auch auf ihrer Website anbieten.