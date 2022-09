Die Bayerische und die Deutsche Unterstützungskasse kooperieren

2.9.2022

Die Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (Versicherungsgruppe die Bayerische) kooperiert ab sofort mit der Deutschen Unterstützungskasse e.V. (DUK). Die Gesellschaft erhält damit in der betrieblichen Altersversorgung (bAV) einen neuen Vertriebskanal für die beiden Fonds der Unternehmenstochter Pangaea Life GmbH.

Mit der DUK habe die Bayerische einen freien Anbieter gewonnen, der „eine webbasierte Abwicklungs-Plattform für Unterstützungskassen-Zusagen anbietet“. Über 3.400 Unternehmen vertrauten der DUK bis jetzt die Verwaltung und Rückdeckung der eigenen Versorgungs-Verpflichtungen an, so eine Mitteilung des Versicherers.

Überzeugt hätten die nachhaltigen Aspekte der beiden Fonds. Der „Pangaea Life Blue Energy“ wurde 2017 aufgelegt (VersicherungsJournal 6.10.2017) und investiert weltweit in Projekte der erneuerbaren Energien (Windkraft, Wasserkraft, Solarenergie). Die durchschnittliche Performance liegt laut der Bayerischen seit Auflage nach Fondskosten bei 9,3 Prozent pro Jahr. Der Fonds ist nicht börsenbasiert und habe somit eine Volatilität von 5,6 Prozent pro Jahr.

Der „Pangaea Life Fonds Blue Living“ investiert in nachhaltige Wohnimmobilien in den Ballungszentren Deutschlands (20.10.2022). Seit der Auflage vor einem Jahr beträgt die Rendite knapp vier Prozent, bei einer Volatilität von 4,1 Prozent pro Jahr.

Erst Anfang 2022 stieg der Versicherer in das Geschäftsfeld bAV ein: „bAV Invest“ kann als beitragsorientierte Leistungszusage in den Durchführungswegen Direktversicherung und Unterstützungskasse eingesetzt werden (8.2.2022). Die Bayerische forciert damit ihr Leben-Geschäft und will hier im laufenden Geschäftsjahr deutlich zulegen (10.8.2022).