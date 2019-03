Die Bayerische kauft Nettowelt

6.3.2019

Die Bayerische Prokunde AG, eine Tochter der Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (die Bayerische), übernimmt 100 Prozent der Nettowelt GmbH & Co. KG. Das teilte der Versicherer am Mittwoch mit. Angaben zum Kaufpreis machte die Gesellschaft nicht. Das Goslarer Unternehmen versteht sich als Dienstleister für Honorarvermittlung und offeriert Vertriebspartnern Zugang zu Nettopolicen von Lebensversicherern.

Nettowelt bietet seit 2010 „ein Konzept mit echten Nettoprodukten zum Vertrieb an, mittlerweile sind Kooperationsverträge mit über 300 Vertriebspartnern in Deutschland und Österreich geschlossen“, heißt es in der Mitteilung. In Zusammenarbeit mit den Partnern wickelten die Experten des Anbieters nach eigenen Angaben bereits über 20.000 Verträge ab.

Maximilian Buddecke (Bild: Die Bayerische)

„Als vieljähriger Partner und Anbieter von Nettopolicen sehen wir exzellente Marktchancen. Wir werden das Angebot gemeinsam mit weiteren Anbietern ausbauen und den Partnern umfassende Dienstleistungen und Unterstützung liefern“, erklärte dazu Maximilian Buddecke, Vorstand der Bayerische Prokunde AG. Bei der Bayerischen stehe das Angebot künftig auch interessierten Partnern des eigenen Exklusivvertriebes zur Verfügung.

Dabei werde die Bayerische auch bei dieser Beteiligung offen sein für Dritte, die das Geschäftsmodell der Honorarvermittlung ausbauen wollen. Für ein ähnliches Angebot warb der Versicherer auch beim der Aufstocken seiner Anteile an der Travelprotect GmbH (VersicherungsJournal 25.1.2019). Die Aktivitäten der Prokunde AG stehen für die angekündigte Unternehmensentwicklung des Programms „die Bayerische goes Amazon“ (VersicherungsJournal 10.1.2019).