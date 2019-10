Dialog will stärker im bAV-Geschäft wachsen

24.10.2019 – Der Maklerversicherer der Generali präsentierte sich auf der DKM erstmals mit den Sparten Leben, bAV und Komposit. Zulegen will die Dialog im kommenden Jahr vor allem im Kollektivgeschäft. Dafür wird der Versicherer verstärkt KMUs ansprechen.

Am Mittwoch auf der DKM in Dortmund stellten sich die Dialog Versicherungen als Maklerversicherer am deutschen Markt mit einem Produktportfolio aus Leben, bAV und Komposit vor.

Stachon wird Chef der Dialog Sach

David Stachon (Bild: Generali)

Nach der Gründung der Dialog Versicherung AG (VersicherungsJournal 25.10.2018, 11.4.2018) wurden die von unabhängigen Vermittlern betreuten Bestände der ehemaligen Generali Versicherung AG Anfang Oktober 2019 in die neue Gesellschaft überführt (11.10.2019).

„Die Datenmigration ist reibungslos und fast unbemerkt abgelaufen. Nach zwei Jahren intensiver Vorbereitung sind wir jetzt mit der neuen Dialog gestartet“, erklärte David Stachon, Chief Business Officer Digital und Unabhängige Vertriebe im Vorstand der Generali Deutschland AG auf einer Pressekonferenz in Dortmund.

Stachon wird zudem den Vorstandsvorsitz der neuen Dialog Versicherung AG übernehmen. Mit rund 60 Produkten könne die Gesellschaft heute „fast jedes Risiko“ versichern. Dabei würden die rund 19.000 unabhängigen Vertriebspartner von 900 Mitarbeitern unterstützt.

Kollektivgeschäft soll Retail überholen

Für die ungebundenen Vermittler soll nach der Übergabe des Maklergeschäfts für den Komposit-Bereich der Generali an die Dialog aber alles beim Alten bleiben. Das versicherte das Unternehmen mehrfach öffentlich in den vergangenen zwei Jahren.

„Eine zentrale Herausforderung ist für uns die Digitalisierung gemeinsamer Prozesse mit unseren Partnern, um Abläufe zu vereinfachen und zu beschleunigen“, betonte Stefanie Schlick, Head of Broker, auf der Veranstaltung.

Dialog Leben hat BU modernisiert

Die Dialog Lebensversicherung AG hat ihre Berufsunfähigkeits-Versicherung überarbeitet, wie Michael Stille, Vorstandsvorsitzender des Unternehmens, berichtete. Der Manager warb für den neuen Einsteiger-Tarif des Versicherers „SBU-go-professional“ (23.10.2019).

Zusätzlich will der Versicherer im kommenden Jahr die betriebliche Altersvorsorge ausbauen. „Ziel ist, dass wir im Kollektivgeschäft stärker als im Retail-Bereich wachsen“, so Stille. Gerade kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) sollen hier verstärkt adressiert werden. Im Biometrie-Bereich will das Unternehmen seine Marktposition weiter ausbauen.

Generali will Marktanteile erhöhen

Der Generali-Konzern hat in Deutschland großangelegte Reorganisationen hinter sich: Das Unternehmen führte die Aachenmünchener Versicherung AG und die Generali Versicherung AG zusammen und firmierte sie zur Generali Deutschland Versicherung AG um.

Wie bereits im Sommer angekündigt, werden die Produkte der neuen Gesellschaft ausschließlich durch die Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG) vertrieben (VersicherungsJournal 11.6.2019). Die Mitarbeiter der genannten Versicherer wechseln in die Arbeitgebergesellschaft Generali Deutschland AG, wie das Unternehmen bereits mitteilte.

Nach der Umfirmierung der Sachversicherer sollen bald auch die Generali Deutschland Lebensversicherung sowie die Generali Deutschland Krankenversicherung entstehen, ausgehend von der Aachenmünchener Lebensversicherung AG und der Central Krankenversicherung AG (1.7.2019).

Hintergrund für die dargestellten Schritte ist das von Konzern-Chef Giovanni Liverani ausgerufene ‚One Company‘-Modell, das Strukturen und Komplexität im Konzern reduzieren soll (28.9.2017). Ziel sei „die Erhöhung des Marktanteils sowohl in der Lebens- als auch in der Sachversicherung“, heißt es in der Mitteilung weiter.