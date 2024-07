DFB-Trikot von Check24: Nach dem Werbecoup ist vor der Kundenakquise

8.7.2024 – Die Meinungen über die Marketingaktion des Vergleichsportals zur Fußball-Europameisterschaft gehen weit auseinander. Die einen sprechen von fünf Millionen Werbegeschenken und unqualifizierten Leads, die dadurch generiert wurden. Die anderen erwarten, dass die „höchst aggressiv im Markt auftretende Vertriebsplattform“ demnächst eine digitale wie auch telefonische Nachakquise startet.

Deutschland im Fußballfieber – darauf hat die Check24-Gruppe gesetzt und vor Anpfiff der Europameisterschaft ein Tippspiel ins Leben gerufen. Wer teilnehmen, Reisegutscheine gewinnen und vor allem gratis ein hochwertiges Deutschlandtrikot der Marke Puma erhalten wollte, musste nur die App herunterladen und seine Daten hinterlegen.

Die Marketingaktion glückte. Aktuell wetten an jedem Spieltag mehr als sechs Millionen Fußballfans auf die Mannschaften – und der Versicherungsmakler hat mindestens entsprechend viele Leads generiert.

Zehn Euro pro Kundenadresse auszugeben ist […] nicht gerade billig. Wiebke Dreyer, Spring Brandideas

Check24 generiert „unqualifizierte Leads“

Die Meinungen über die Kampagne gehen laut einem Bericht der Wirtschaftswoche weit auseinander. Werbeleute sprechen „vom vielleicht größten PR-Coup dieser Monate“, Sportökonomen kritisieren, dass die auf Gegenleistung basierende Beziehung zwischen Sponsor und Gesponsertem unterlaufen wird.

Zu den Kosten der Aktion äußere sich Check24 nicht, heißt es in dem Bericht. Diese dürften inklusive Shirt-Produktion, Versandkosten und der Werbekampagne selbst zwischen 50 und 100 Millionen Euro liegen. Damit sei es eine der teuersten Werbe-Kampagnen des Jahres. Allerdings sei es keine Kunst, mit mehr als 50 Millionen Euro eine hohe Sichtbarkeit zu erzeugen, wird Kommunikationsexpertin Wiebke Dreyer von der Spring Brandideas GmbH zitiert.

„Und zehn Euro pro Kundenadresse auszugeben ist ebenfalls nicht gerade billig, zumal diese Kunden kein Interesse an Check24 haben, sondern an einem Fußballtrikot, das heißt es handelt sich um unqualifizierte Leads. Das einzig Bemerkenswerte an der ganzen Sache ist, dass ein Unternehmen so viel Geld in die Hand nimmt, um fünf Millionen Werbegeschenke rauszuhauen“, so Dreyer.

„Höchst aggressiv auftretend“, warnen Verbraucherschützer

Verbraucherschützer aber warnen. „Das Trikot gibt es natürlich nicht umsonst, man zahlt mit seinen Daten“, kam kürzlich eine Juristin der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen in verschiedenen Medien zu Wort.

Und auch die Redaktion von Kapital-Markt intern Verlag GmbH fürchtet, dass die „höchst aggressiv im Markt auftretende Vertriebsplattform“ nun Millionen „neue und obendrein noch zufriedene Ansprechpartner für die wohl demnächst folgende digitale wie auch telefonische Nachakquise zur Verfügung“ hat.

Während die Werbemaschinerie rund um Check24 mit dem EM-Gesicht Lukas Podolski einen überaus netten und partnerschaftlichen Eindruck vermitteln solle, dringe der dahintersteckende Vertrieb immer weiter in nahezu alle Lebenswelten ein, heißt es in dem Bericht „Check24: Vertriebsmaschinerie zieht längst alle Register!“.

Der Internet-Anbieter punkte nicht mehr lediglich bei den beratungsarmen Produkten. Nach eigenen Erhebungen sei die Check24-App bei Versicherungen die meist genutzte im Markt. Im beratungsärmeren Geschäft bei Kfz-Policen würde man die Münchener mit weitem Abstand an der Vertriebsspitze und selbst im beratungsintensiven PKV-Geschäft inzwischen vorne sehen.

Unsere Marktexperten schätzen Check24 beim Neugeschäft stärker ein als Fonds Finanz und Blau direkt zusammen. Kapital-Markt intern Verlag

„Angriff über Call-Center“

Der Branchen-Informationsdienst zeichnet ein düsteres Bild. Als nächstes solle der „Angriff“ über Call-Verkäufer im Bereich Berufsunfähigkeits-Versicherung erfolgen. Das notwendige Team werde laut eigener Marktbeobachter derzeit aufgebaut.

„Im Versicherungsmarkt schätzen unsere Marktexperten Check24 beim Neugeschäft stärker ein als Fonds Finanz und Blau direkt zusammenbetrachtet.“, wird berichtet.

Und weiter: „Die Marktmacht erreicht inzwischen eine Dimension, dass nach uns vorliegenden Informationen der US-Gigant Amazon vergebens mit einem Milliarden-Übernahmeangebot bei den Check24-Gründern Henrich Blase und Eckhard Juls abgeblitzt ist.“