Deutsche Wefox-Kunden bekommen neuen Versicherer

2.9.2025

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat mit Verfügung vom 28.08.2025 die Übertragung eines Teilbestands der seit Mitte Juli unter Via Versicherung AG firmierenden früheren Wefox Insurance AG genehmigt.

Das übernehmende Versicherungsunternehmen ist die Darag Deutschland AG, die sich als Run-off-Gesellschaft auf die Abwicklung von Policen aus dem Nicht-Leben-Bereich spezialisiert hat. Bei dem Wefox-Portfolio handelt es sich nach Unternehmensangaben um Kfz- und Privathaftpflicht- sowie weitere Sachversicherungen aus Deutschland, Italien und der Schweiz.

Joachim Müller (Bild: Wefox)

Die aktuelle Übertragung steht nach Darag-Angaben im Zusammenhang mit dem Verkauf der Wefox Insurance an eine Schweizer Unternehmensgruppe (VersicherungsJournal 3.12.2024). Sie wird von der Beratungsgesellschaft für die zweite Säule AG (Berag) geführt.

„Die Schadenabwicklung für alle ehemaligen Versicherungsnehmer bleibt weiterhin gewährleistet“, heißt es von der Darag-Gruppe weiter, die bestehende Wefox-Verträge deutscher Kunden abwickeln soll. Das Neugeschäft des Insurtech-Unternehmens hierzulande wurde bereits in den vergangenen Jahren eingestellt (15.3.2023) und das Italien-Geschäft verkauft (13.5.2025).

Seit September führt Joachim Müller die Wefox Holding AG. Der frühere Manager der Allianz-Gruppe folgte im vorigen Jahr dem Interims-CEO und heutigen Verwaltungsratspräsidenten Mark Hartigan auf dem Chefsessel (20.9.2024). Der ehemalige Konzernchef Julian Teicke (38) hat im Mai den Verwaltungsrat der von ihm mitgegründeten, in Turbulenzen geratenen Unternehmens verlassen (8.7.2025).