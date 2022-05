Deutsche Kautionskasse verliert IT-Vorstand

12.5.2022

Einen Abgang im Führungsgremium meldet die Deutsche Kautionskasse AG: Benjamin Rösch (42) wird das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen. Er gehört dem Vorstand seit 2017 als IT-Chef (CIO) an (VersicherungsJournal 24.2.2017).

Er ist für die Bereiche IT und Administration, Geschäftsprozesse, Datenschutz, Online-Vertrieb und Online-Marketing verantwortlich.

Christian Sili (Bild: Deutsche Kautionskasse)

Ab dem 1. Juli werden die Aufgaben von Rösch interimistisch vom Vorstandssprecher Christian Sili, seit 2013 an Bord (19.12.2013), übernommen, so der Versicherer in einer kurzen Mitteilung zur Personalie. Die Nachfolge für den IT-Vorstand werde „zu gegebener Zeit bekanntgeben“, heißt es weiter.