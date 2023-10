Deutsche Familienversicherung will Makler ins Boot holen

20.10.2023

Die DFV Deutsche Familienversicherung AG richtet ihren Vertrieb neu aus. Als Direktversicherer vertreibt das Unternehmen seine Produkte nach eigenen Angaben zu 90 Prozent online oder direkt, jetzt soll der Maklervertrieb ausgebaut werden. Angestoßen hat den Schwenk der neue Vertriebsvorstand Ansgar Kaschel, der 2022 zur DFV zurückkehrte (VersicherungsJournal 23.2.2022).

Die erste Maßnahme ist die Implementierung der Bipro-Schnittstelle. Das sei „ein logischer Schritt zur Anbindung weiterer Partner im Bereich der Makler, Vermittler und Pools, um so mehr Potenziale im Maklervertrieb zu generieren“, teilt der Versicherer auf Nachfrage mit.

Ansgar Kaschel (Bild: DFV)

Überzeugen will das Unternehmen mit seinen Angeboten. „Mit den DFV-Produkten hat der Makler im digitalen Zeitalter die Chance sich einzig und allein auf die Beratung und den Vertrieb, also den direkten Verkauf von Versicherungen, zu konzentrieren und muss sich nicht mit langwierigen Beratungsunterlagen zu komplizierten Produkten aufhalten“, so die DFV.

Zu den finanziellen Konditionen, die für die künftigen Partner durchaus von Bedeutung sein dürften, nennen die Frankfurter keine Details. „Zur Courtage äußern wir uns prinzipiell nicht“, erklärt der Versicherer.