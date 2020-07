Dem Münchener Verein gelang 2019 ein Gewinnsprung

15.7.2020

Die Münchener Verein Versicherungsgruppe hat im Geschäftsjahr 2019 ein Rekord-Jahresergebnis in Höhe von 120 Millionen Euro erzielt, ist einer Pressemitteilung zu entnehmen. Die Steigerung um 27,8 Prozent ist demnach vor allem dem – nicht bezifferten – Ergebnis aus den Kapitalanlagen zu verdanken. Die wuchsen um 4,5 Prozent auf 7,23 Milliarden Euro anwuchs.

Die Beitragseinnahmen der Gruppe stiegen von 2,6 Prozent auf 747 Millionen Euro an. Dazu trug die Krankenversicherung 542,8 Millionen Euro bei. Das waren 2,2 Prozent mehr als im Jahr zuvor (VersicherungsJournal 7.8.2019). In der Lebensversicherung steigen die Beiträge um 4,6 Prozent auf 148,5 Millionen Euro und in der Allgemeinen Versicherung nach einem Plus von 1,6 Prozent 55,7 Millionen Euro.

Die Leistungen an die Versicherten erhöhten sich insgesamt von 584,3 auf 612,5 Millionen Euro. Der Rohüberschuss wuchs in der Krankenversicherung um 25 Prozent auf 98,4 Millionen Euro an und erreichte in der Lebensversicherung 19,2 Millionen Euro.

In der Allgemeinen Versicherung wurde trotz der Belastungen durch mehrere Großschäden ein Jahresüberschuss von 2,4 Millionen Euro erzielt. Herausgestellt wird, dass sich die Substanz aller drei Gesellschaften erneut verbessert habe, da das Eigenkapital insgesamt um 16,1 Prozent auf 341,8 Millionen Euro aufgestockt wurde und die Bewertungsreserven auf 1,03 Milliarden Euro anstiegen.