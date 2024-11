Dela gewinnt Dietmar Diegel als Marketing- und Vertriebschef

18.11.2024

Die Dela Lebensversicherungen Zweigniederlassung Deutschland, eine Betriebsstätte der niederländischen Dela Natura- en levensverzekeringen N.V., will ihre Position hierzulande ausbauen und hat dazu Dietmar Diegel (58) an Bord geholt. Seit dem 1. November ist er als Chief Commercial Officer (CCO) für das Unternehmen tätig.

Diegel bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Marketing und Vertrieb mit. Für die frühere Aegon Lebensversicherungs-AG war er fünf Jahre als Direktor Marketing tätig. In der Funktion des Director Sales & Marketing hat er die Monuta Verzekeringen N.V. in den deutschen Markt eingeführt und ihr Geschäft über zehn Jahre hinweg auf- und ausgebaut.

Darüber hinaus war der Diplom-Kaufmann fünf Jahre Vorstand der Charta Börse für Versicherungen AG (VersicherungsJournal 26.4.2018, 6.2.2023). Für die Capellmann Consulting Services GmbH hat er als Interim Manager und Senior Associate Partner diverse Sales- und Marketingprojekte für internationale Finanzdienstleister und Versicherungen begleitet.

Dietmar Diegel (Bild: Dela)

Die Dela will sich „sowohl im Makler- als auch im Endkundengeschäft weiterentwickeln“, erklärt Edwin Brouwers, Hauptbevollmächtigter in Deutschland. Der Spezialist für die Absicherung des Todesfallrisikos hat seit seinem Markteintritt in Deutschland im Jahr 2018 (6.2.2018) nach eigenen Angaben mehr 300.000 Kunden gewonnen.