Debeka verliert am Markt: Weniger Einnahmen, trotzdem mehr Kunden

6.3.2024 – Die Debeka erzielte 2023 in ihrer Kernsparte, der Krankenversicherung, ein Minus. Gleichzeitig konnte die Assekuranz aber deutlich mehr Kunden gewinnen. Mit Budget-Tarifen in der betrieblichen Krankenversicherung folgt das Unternehmen einem Markttrend. Politisch fordert der Versicherer mehr Wahlfreiheit für den Einstieg in die private Krankenversicherung.

Erstmals schwächelt der Marktführer in der privaten Krankenversicherung, die Debeka-Versicherungsgruppe. So musste die Koblenzer Assekuranz in ihrer Kernsparte einen leichten Beitragsabrieb von 0,5 Prozent auf 7,84 Milliarden Euro im Jahr 2023 hinnehmen.

Thomas Brahm (Screenshot: Schmidt-Kasparek)

Demgegenüber wuchs der Markt um 2,3 Prozent. „Andere Krankenversicherer könnten ihre Beiträge deutlich erhöht haben“, erläuterte der Vorstandsvorsitzende Thomas Brahm am Dienstag auf einer Online-Pressekonferenz. Bei der Debeka sei dies 2023 nicht der Fall gewesen.

Viel mehr Vollversicherte

Der Versicherer sieht sich jedoch weiterhin in gutem Fahrwasser, denn er ist im Kundenbestand um 41.000 Personen gewachsen. „Bei den vollversicherten Personen in der Krankenversicherung liegt das Wachstum mit netto 16.249 Versicherten um mehr als 3.000 über dem des Vorjahres“, sagte Brahm.

Erfolge kann der Versicherer auch in der betrieblichen Krankenversicherung (bKV) nachweisen. Hier stieg die Zahl der versicherten Personen auf 158.000 und die der versicherten Unternehmen auf 1.300 – jeweils ein Plus von 15 Prozent. Am Ende des Jahres sollen 200.000 Mitarbeiter in den Genuss der bKV-Marke Debeka kommen.

Branchentrend Budget-Tarife

Die Debeka ist Anfang des Jahres dem Branchentrend zu Budget-Tarifen gefolgt. „Der Arbeitgeber vereinbart dabei für seine Beschäftigten ein Gesundheitsbudget, das flexibel einsetzbar ist“, erläuterte Brahm.

Die Debeka bietet fünf Budget-Stufen von 300 bis 1.500 Euro. Der zuständige Vorstand, Paul Stein, räumte jedoch ein, dass die höchste Budget-Stufe bisher noch nicht so viel Nachfrage erfahren habe.

Der Krankenversicherer habe nicht nur kleine und mittelständische Betriebe gewinnen können, sondern mit der Brauerei Bitburger und der Wohnungsgesellschaft Vonovia auch große Arbeitgeber. Zudem biete der Versicherer die bKV auch der öffentlichen Hand an wie Bürgermeisterämtern oder Finanzämtern.

Mehr Wahlfreiheit für PKV-Kunden

Für die private Krankenversicherung (PKV) möchte der Debeka-Chef wieder eine stärkere Wahlfreiheit. Er forderte, dass die Versicherungspflichtgrenze und die Beitragsbemessungsgrenzen wieder angenähert werden. „Dann hätten wieder mehr Menschen die Chance, in die PKV zu gehen“, so Brahm.

Der Debeka-Chef erinnerte daran, dass die beiden Grenzen in der Vergangenheit identisch waren. Derzeit liegt die Versicherungspflichtgrenze bei 69.300 Euro und die Beitragsbemessungsgrenze bei 62.100 Euro pro Jahr.

Zudem könnte sich Brahm vorstellen, die sogenannte Sachlohnfreigrenze von 50 Euro zu erhöhen. Das könnte die Motivation für die bKV noch weiter steigern. Denn es gebe natürlich auch eine Priorisierung der Benefits in den Unternehmen. Manche Arbeitgeber würden sich eher für das Jobrad entscheiden. „Hier ist es daher an uns, mehr Werbung für die bkV zu machen“, so Brahm.

Rückgang bei den Einmalbeiträgen in der Lebensversicherung

Wie die gesamte Branche hat auch die Debeka bei Einmalbeiträgen in der Lebensversicherung deutlich Federn lassen müssen. Die Einmalbeiträge verringerten sich um 162 Millionen Euro oder 25,3 Prozent.

„Wir erleben hier eine Marktnormalisierung durch die Konkurrenz der Banken für kurzfristige Geldanlagen.“ Diese Wettbewerber wären in der Niedrigzinsphase vollkommen ausgefallen.

Ein großes Problem der Branche ist die Wiederanlage von ausgezahlten Lebensversicherungen. Auch bei der Debeka würden nur zehn Prozent der Gelder wieder im eigenen Haus landen. Laut Vorstand Stein haben die Banken hier einen zeitlichen Vorteil, wenn das Kapital bei ihnen ankommt.

„Man darf das nicht nur von der Produktseite betrachten, sondern auch vom Kundenprozess her“, so Stein. Daher moduliere die Debeka derzeit ihre Prozesse an dieser Stelle ganz neu.

Debeka / Kennzahlen 2023 Sparte 2022* 2023* Veränderung in %-Punkten* 2022** 2023** Veränderung in %** Krankenversicherung 16,8 16,3 -0,5 7,87 7,84 -0,5 Lebensversicherung / Pensionskasse 4,0 4,0 0 3,91 3,7 -5,3 Allgemeine Versicherung 1,4 1,4 0 1,15 1,22 6,6 Versicherungsgruppe 5,8 5,7 -0,1 12,93 12,76 0,6

Elektronische Patientenakte kommt 2025

Stolz ist das Unternehmen auf einen Frauenanteil im Vertrieb von mittlerweile 23,6 Prozent. Er soll aber weiter erhöht werden. Die Branche wäre hier historisch schlecht aufgestellt. „Der Vertrieb muss noch weiblicher werden“, forderte Vorstand Stein.

Für 2025 hat die Debeka nun die elektronische Patientenakte angekündigt. „Wir sind hier in einer schlechteren Position als die GKV“, erinnerte Brahm. So müsse man von jedem Kunden eine Einwilligung einholen, während diese bei der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) vorausgesetzt wird und die Versicherten aktiv dagegen votieren müssen.

„Wir haben unsere Forderung nach einem Opt-out dem Gesundheitsminister Karl Lauterbach vorgetragen“, sagte Brahm. Der habe zugehört und mitgeschrieben. Nun sei man gespannt, ob sich hier etwas ändere.

Als ein neues Produkt bietet die Debeka nun eine selbstständige Fahrradversicherung an. Sie habe gewisse Alleinstellungsmerkmale, denn im Paket aktiv sei das Rad für Hobbysportler auch dann gegen Diebstahl versichert, wenn es nicht herkömmlich gesichert war. Zudem könnten auch extrem teure Räder mit einem Wert von bis zu 20.000 Euro abgesichert werden.