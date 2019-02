Debeka: Kampf um Gesundheits-Apps

20.2.2019 – Der Versicherungsverein hat im Geschäftsjahr 2018 seine Beitragseinnahmen weiter erhöht; in der Sparte Leben mehr als in Kranken. Dies berichtete die Gruppe auf einer Pressekonferenz am Dienstag. Gleichzeitig nahm sie Stellung zu der „Bürgerversicherung durch die Hintertür“ in Hamburg und schlug eine vereinfachte Riester-Förderung vor. Bewegung zeigt sich bei der elektronischen Gesundheitsakte.

Bis 2021 soll jeder Bürger in Deutschland eine persönliche elektronische Patientenakte haben (VersicherungsJournal 25.7.2018). „Damit bekommt das lange vor sich hin laborierende Thema E-Health in Deutschland endlich eine stärkere Dynamik“, sagte Roland Weber, Vorstand bei den Debeka Krankenversicherung a.G. am Dienstag anlässlich der Vorstellung der Jahresergebnisse für 2018.

Roland Weber (Bild: Schmidt-Kasparek)

Nach Einschätzung von Weber sind die Gesundheitsprojekte „Vivy-App“ (VersicherungsJournal 18.9.2018) und „Elektronische Gesundheitsakte Safe“ stark von den Interessen der gesetzlichen Krankenversicherern geprägt. Demgegenüber würde das System „Meine Gesundheit“ (VersicherungsJournal 31.10.2018) deutlich stärker die Belange der privaten Krankenversicherer berücksichtigen.

Nur das derzeit von Axa Krankenversicherung AG, DBV Krankenversicherung AG, Debeka, Bayerische Beamtenkrankenkasse AG und Huk-Coburg Krankenversicherung AG getragene Gesundheitsportal verbinde die Anwendungen einer Gesundheitsakte mit dem für Privatpatienten so wichtigen Rechnungsmanagement.

„Unsere Gesundheitsakte hat damit eine viel größere Chance, auch aktiv genutzt zu werden“, sagte Weber. Denn durch das Rechnungsmanagement würden die Versicherten das Portal regelmäßig nutzen.

65 Prozent Marktanteil bei der PKV-Gesundheitsakte

Mit der Huk-Coburg, die ihren Kunden in diesem Jahr den Zugang zum Portal ermöglichen will, würden „Meine Gesundheit“ in der privaten Krankenversicherung (PKV) einen Marktanteil von 65 Prozent haben.

Mit weiteren privaten Krankenversicherern sei man im Gespräch. Offen sei das System aber auch für die gesetzliche Krankenversicherung. Auch hier gäbe es schon mit zwei Betriebskrankenkassen Gespräche über einen Einstieg. Zudem sollen auch Beamte nun voll eingebunden werden. Mit dem Zentrum für Personaldienste (ZPD) in Hamburg werde in diesem Jahr die erste größere staatliche Beihilfestelle als Pilot an das Portal angebunden.

Laut Weber gibt es rund 10.000 Beihilfestellen in ganz Deutschland. Scharf kritisierte der Versicherungsmanager die von Hamburg ins Leben gerufene „pauschale Beihilfe“ (VersicherungsJournal Medienspiegel 15.12.2017, Medienspiegel 20.12.2017), die in vier weiteren Bundesländern geplant sei. „Das ist ein Irrweg, der nur ein Versuch ist, die Bürgerversicherung, für die es auf Bundesebene keine Mehrheit gibt, durch die Hintertür einzuführen“, so Weber.

Beitragseinnahmen stiegen durch den Neuzugang

Thomas Brahm (Bild: Schmidt-Kasparek)

Im Vertrieb ist die Debeka weiterhin wenig digital aufgestellt. Sie war trotzdem mit ihren 8475 Außendienstmitarbeitern in 2018 sehr erfolgreich. Die Beitragseinnahmen der Debeka-Versicherungsgruppe stiegen um 2,4 Prozent auf 10,7 Milliarden Euro.

„Wir sind in allen Bereichen, der Krankenversicherung, der Altersvorsorge und der Schaden- und Unfallversicherung, gewachsen, und zwar leicht über dem Markt, der von einem Wachstum um 2,1 Prozent ausgeht“, sagte der Vorstandsvorsitzende Thomas Brahm.

In der Krankenversicherung liegt das Wachstum aber mit 1,1 Prozent unter dem Markt, der um 1,7 Prozent größer geworden sei.

Als Grund nannte der Manager, dass das Wachstum der Debeka Krankenversicherung ausschließlich auf den hohen Neuzugang zurückzuführen sei. Denn es hätte „per Saldo“ keine Beitragsanpassungen gegeben.

Hohes Cross-Selling-Potential

Rund 25.000 echte Neukunden, die noch keinen Vertrag bei der Debeka gehabt haben, konnte das Unternehmen 2018 gewinnen. Außerdem versicherte das Unternehmen 25.000 Neugeborene. Insgesamt wurden neu 80.800 Vollversicherte in der PKV neu hinzugewonnen. Nach Abgängen an die GKV und durch Sterbefälle, beläuft sich die Zahl noch auf neue 33.000 Vollversicherte.

Die Debeka lebt auch im digitalen Zeitalter in großem Umfang vom Empfehlungsgeschäft. „Wir haben, weil die Kunden sehr mit uns zufrieden sind, die höchste Weiterempfehlungsquote in der Branche“, so Brahm. Gleichzeitig gebe es ein hohes Cross-Selling-Potential. So hätten rund 50 Prozent der 7,1 Millionen Kunden nur einen Vertrag bei der Debeka.

Lebensversicherung vier Prozent im Plus

Normann Pankratz (Bild: Schmidt-Kasparek)

In der Lebensversicherung konnte die Debeka die Beitragseinnahmen um 3,7 Prozent auf 3,6 Milliarden steigern. Dabei stiegen auch die laufenden Beitragseinnahmen um 1,2 Prozent. 88.000 Neuverträge auf Fondsbasis (VersicherungsJournal 1.7.2016) holte die Debeka für das Jahr 2018. Das war ein Plus von 3,3 Prozent.

Gleichzeitig liefen die Fonds aber scheinbar nicht so gut. „Der Debeka Global Shares hat 2018 ein deutliches Minus gemacht“, sagte Vorstand Dr. Normann Pankratz. Laut Debeka strebt der interne Fonds durch „Risikominderungs-Techniken“ einen langfristigen dauerhaften Wertzuwachs an.

Sofort beginnende Renten gegen Einmalbeitrag werden, um das Risiko einer Rentensenkung auszuschließen, weiter nur klassisch angelegt. Wer ins Risiko gehen will, kann eine fondsgebundene Einmalbeitragsrente kaufen. Die Aufschubzeit beträgt aber mindestens fünf Jahre.

Riester einfacher gestalten

Trotz der schlechten Fondsentwicklung konnte die Debeka Fonds-Riester-Verträgen 2018 ein Plus von 31 Prozent verbuchen und 17.000 neue Verträge abschließen.

Dennoch sprach sich Brahm für eine Reform von Riester aus. Das komplizierte Zulagensystem sollte abgeschafft werden. „Künftig könnte die Zulage immer einen bestimmten Prozentsatz der Eigenbeiträge ausmachen“, schlug der Debeka-Chef vor.

Die Förderung sollte dynamisch an vier Prozent der Beitragsbemessungs-Grenze angepasst werden. „Wir sollten den Sparern zudem freistellen, welche Höhe der Beitragsgarantie sie bei Riester möchten“, sagte Pankratz am Rande der Veranstaltung.

Hoffen auf die Sozialpartner

Immerhin könne Riester – ohne Beitragserhalt – im neuen Sozialpartner-Modell dargestellt werden. Hierfür hat die Debeka mit weiteren vier Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit „Das Rentenwerk“ entwickelt (VersicherungsJournal 2.6.2018).

Es gebe einen volldigitalen Tarif, der über ein Portal abgeschlossen werden kann. Die Debeka hofft nun, dass 2019 die Tarifparteien, also Arbeitnehmer und Gewerkschaften, endlich beim Rentenwerk einsteigen.