Cyberspezialist Coalition kommt nach Deutschland

21.6.2024

Die US-amerikanische Coalition, Inc., Anbieter von Cyberversicherungen und -Sicherheitstools für Unternehmen, plant zum 1. August den Markteintritt in Deutschland. Aufgebaut wird die neue Einheit von Martin Swider, unterstützt von zunächst zwei Mitarbeitern. Dies berichtete am Freitag zuerst der Versicherungsmonitor.

Swider ist bereits seit April als Head of Business Development für das Unternehmen tätig. Laut Linkedin sind seine Aufgaben vielfältig und reichen von Entwicklung und Organisation bis hin zu Marketingkampagnen und Vertriebsworkshops.

Der Manager kommt von der Hendricks GmbH. Dort war er zuletzt als Head of Sales Cyber beschäftigt. Zuvor arbeitete er von 2019 bis 2021 für die HDI Global SE, zunächst als Cyber and Crime Specialist und später als Cyber Underwriter.

Unter anderem hält die Allianz X GmbH, die digitale Investmenteinheit der Allianz Gruppe, eine Beteiligung an Coalition. Die Münchener sind laut Versicherungsmonitor auch Risikoträger des Assekuradeurs in Deutschland. Zu den konkreten Plänen und Zielen des neuen Marktteilnehmers hat sich Swider bis Redaktionsschluss auf Nachfrage nicht geäußert.