Corona bescherte der Allianz Deutschland 2020 heftige Einschläge

4.3.2021 – Die Versicherungsgruppe schnitt im Geschäftsjahr 2020 vor allem bei der Beitragsentwicklung in der Lebensversicherung deutlich schlechter ab als im Jahr zuvor und auch als der Markt insgesamt. Beim operativen Ergebnis sorgte die Corona-Pandemie in der Schaden- und Unfallversicherung für insgesamt böse Überraschungen.

Vor Jahresfrist hatte sich Dr. Klaus-Peter Röhler, der Vorstandsvorsitzende der Allianz Deutschland AG, noch über neue Umsatzrekorde und über dem Marktdurchschnitt liegende Wachstumsraten im Jahr 2019 freuen können (VersicherungsJournal 3.3.2020). Das blieb ihm beim Bericht über das von der Corona-Pandemie geprägte Geschäftsjahr 2020 verwehrt.

Starkes Beitragsminus in der Lebensversicherung

Klaus-Peter Röhler (Archivbild: Müller)

Der Gesamtumsatz der größten Versicherungsgruppe in Deutschland, der 2019 um 15,2 Prozent angeschwollen war, verminderte sich im Berichtsjahr laut einer Pressemitteilung nämlich um 2,8 Prozent auf 40,8 Milliarden Euro. Die Branche insgesamt verzeichnete hier nach – ebenfalls vorläufigen – Zahlen dagegen immerhin noch ein Beitragsplus von 1,2 Prozent (20.1.2021).

Besonders drastisch fiel das Beitragsminus bei der Allianz Deutschland mit 5,4 Prozent auf 26,2 Milliarden Euro vor allem in der 2019 noch stark florierenden Lebensversicherung aus. Der Gesamtmarkt weist nur ein Minus von 0,4 Prozent auf.

Beim Neugeschäft, das um rund elf Prozent schrumpfte, habe sich eine durch Corona bedingte Zurückhaltung der Vorsorgesparer bemerkbar gemacht, wird dazu erläutert. Auf die veränderten Rahmenbedingungen sei im Herbst 2020 mit zahlreichen Neuerungen bei den Angeboten reagiert worden, und seit Beginn 2021 fokussiere sich die Allianz „auf Lösungen mit zeitgemäßen Garantien“.

Schaden- und Unfallversicherung wächst unter Marktdurchschnitt

Beitragszuwächse um 1,6 Prozent auf 10,9 Milliarden Euro – und damit ebenfalls etwas geringere prozentuale Zuwachsraten als der Markt – konnte die Allianz Deutschland in der Schaden- und Unfallversicherung verbuchen. Als Wachstumstreiber hat sich laut Röhler hier mit mehr 500.000 verkauften Policen insbesondere der neu konzipierte „Privatschutz“ erwiesen.

Mehr als 30.000 Fahrzeuge konnten den Angaben zufolge im Berichtsjahr in der Kfz-Versicherung hinzugewonnen werden, womit die Zahl der versicherten Fahrzeuge am Jahresende 2020 bei 8,7 Millionen lag. „Das Wachstum wurde „vor allem durch die ADAC Autoversicherung AG unterstützt“, wird dazu ohne detailliertere Angaben angemerkt.

Krankenversicherung profitiert von Corona

Bei der Allianz Private Krankenversicherung AG nahmen die Beiträge um 4,6 Prozent auf 3,6 Milliarden Euro zu. In der Branche insgesamt wuchsen sie nur um 2,3 Prozent an.

Steigerungen habe es sowohl in der Voll- wie in der Zusatzversicherung gegeben, heißt es in der Pressemitteilung. Die Wachstumsrate lag höher als im Vorjahr. Das führt Röhler „ein Stück weit darauf zurück, dass die Pandemie das Thema Gesundheit noch stärker als bisher in das Bewusstsein der Menschen gerückt hat“.

Ende 2020 waren bei der Krankenversicherung insgesamt mehr als 2,76 Millionen Personen versichert und damit rund 42.000 mehr als ein Jahr zuvor. Eine starke Nachfrage habe es nicht zuletzt in der betrieblichen Krankenversicherung gegeben, wird mitgeteilt – und ebenso bei den Angeboten im Rahmen der digitalen Gesundheitsservices.

Kennzahlen 2020 (Bild: Allianz). Zum Vergrößern Bild klicken.

Weniger Kfz- sowie Elementarschäden und mehr Aufwand in Schaden/Unfall

Gegensätzliche Entwicklungen löste Covid-19 beim Schadenaufwand in der Schaden- und Unfallversicherung aus. Für eine positive Entwicklung sorgte die Pandemie den Angaben zufolge in der Kfz-Versicherung, weil die Fahrleistung sank.

Diese Entlastung sowie die 2020 wesentlich geringeren Aufwendungen für Elementarschäden wurden durch den Mehraufwand in der Rechtsschutz- und vor allem der Betriebsschließungs-Versicherung jedoch mehr als aufgewogen. Insgesamt stiegen die Schadenaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 2,8 Prozent.

„Bayerische Lösung“ kostete „höheren zweistelligen Millionenbetrag“

Allein die Belastungen durch die sogenannte Bayerische Lösung für das Hotel- und Gaststättengewerbe schlugen den Angaben zufolge mit einem „höheren zweistelligen Millionenbetrag“ zu Buche. Mehr als 77 Prozent der betroffenen Allianz-Kunden hätten das Lösungsangebot im Konflikt um Leistungen aus der Betriebsschließungs-Versicherung akzeptiert.

Das operative Ergebnis verminderte sich in der Schaden- und Unfallversicherung um 5,2 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro. In der Krankenversicherung verbesserte es sich andererseits um 1,3 Prozent auf 187 Millionen Euro und in der Lebensversicherung legt es sogar um 4,4 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro zu.

Kapitalanlageergebnis im vierten Quartal bügelt einige Rückschläge aus

Ähnlich wie bei der Mutter Allianz SE sind diese Steigerungen in der Lebens- und Krankenversicherung insbesondere einer positiven Entwicklung beim Kapitalanlageergebnis im vierten Quartal 2020 geschuldet (22.2.2021). Insgesamt wuchs es bei um 7,9 Prozent auf 376,6 Milliarden Euro angewachsenen Kapitalanlagen um 4,5 Prozent auf 12,4 Milliarden Euro.

Unter dem Strich verblieb ein Nettoergebnis von 1,7 Milliarden Euro. Das waren 15,3 Prozent weniger als im Jahr zuvor.

Alles in allem hat die Allianz Deutschland nach Einschätzung von Röhler angesichts der weltweiten Pandemie-Krise im Berichtsjahr jedoch eine hohe Widerstandsfähigkeit und die Nachhaltigkeit der Geschäftsstrategie bewiesen. Außerdem hob er – wie der Konzernchef Oliver Bäte – besonders hervor, dass die Weiterempfehlungs-Bereitschaft bei den Kunden 2020 „so hoch wie nie zuvor“ war.