Conceptif baut Angebot für Cyberpolicen aus

14.9.2018

Der Maklerpool Conceptif erweitert seinen Service für die Beratung von Gewerbekunden und vereinbart eine Zusammenarbeit mit Cyberdirekt. Den angeschlossenen Vermittlern sollen so diverse Mehrwerte im Vertrieb zur Verfügung stehen.

WERBUNG

Die Conceptif-Gruppe kooperiert ab sofort mit dem Insurtech Cyberdirekt des Betreibers Cari GmbH. Das Unternehmen bietet eine Plattform für Beratung, Vergleich und Abschluss von Cyberversicherungen für kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) (VersicherungsJournal 20.12.2017, 17.11.2017).

Angebote von fünf Gesellschaften

Vermittler, die bei Conceptif angebunden sind, können ihren Gewerbekunden jetzt neben dem Versicherungsschutz auch ein Präventionsangebot gegen Cyberattacken über das Insurtech offerieren, so der Maklerpool in einer Mitteilung am Donnerstag.

Über die Plattform von Cyberdirekt können Vermittler die Angebote von derzeit fünf Gesellschaften anhand von 30 Tarifmerkmalen vergleichen. Die aufgeführten Versicherer sind:

Vertriebsunterstützung für Vermittler

Der Vermittler müsse die Branche und den Jahresumsatz seines Gewerbekunden eingeben und vom Kunden fünf Risikofragen beantworten lassen, um den Antrag zu erstellen, erklärt Conceptif. Dieser Standardprozess werde für Betriebe bis zu zehn Millionen Jahresumsatz und einer Versicherungssumme bis zu zwei Millionen Euro angeboten.

Im Conceptif-Maklerportal seien neben der digitalen Antragsstrecke auch Unterlagen zur Vertriebsunterstützung wie Gesprächsleitfaden, Kundenanschreiben und aktuelle Informationen zum Thema Cybersicherheit hinterlegt. Darüber hinaus stehe den Vertriebspartnern auch ein persönlicher Beratungsservice zur Verfügung.

Hohes Umsatzpotenzial für Cyberpolicen

Außerdem sei bei allen Cyberversicherungen eine 24-Stunden-Hotline eingeschlossen, über die Kunden bei einer Attacke Hilfe anfordern könnten. Tauchen Kundendaten im Darknet auf, erhält der Betroffene eine automatische Alarmbenachrichtigung. Für Kunden mit einer Cyberversicherung sei dieser Service von Cyberdirekt kostenlos (VersicherungsJournal 6.8.2018).

„Das Umsatzpotenzial von Cyberversicherungen wird von Maklern hoch eingeschätzt. Von daher sehen wir in der Kooperation mit Cyberdirekt eine sehr gute Ergänzung zu unseren Angeboten für KMU-Kunden“, erklärt Jörg Winkler, Vorstand der Conceptif-Gruppe (VersicherungsJournal 7.9.2018).

Der Maklerpool war nach Auswertung der „Cash Maklerpool-Hitliste 2018“ das Unternehmen mit dem stärksten Umsatzzuwachs im vergangenen Geschäftsjahr (VersicherungsJournal 14.8.2018).