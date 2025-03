Cogitanda macht mit neuem Investor und Vorstand weiter

6.3.2025 – Die DGC AG übernimmt per Asset Deal den Cyber-Assekuradeur Cogitanda aus der Insolvenz. Der Unternehmensstandort in Köln bleibt mit einem etwa halbierten Team bestehen – ebenso wie die Partnerschaften mit zwei Versicherern, die als Risikoträger an Bord bleiben. Durch die Übernahme sei Cogitanda wieder voll handlungsfähig: Bestehende Verträge können verlängert und neue Policen abgeschlossen werden.

Die Cogitanda Dataprotect AG bekommt neuen Eigentümer: Die DGC AG hat die fünf Gesellschaften der Firmengruppe mit Wirkung zum 1. März übernommen. Der Kaufvertrag ist bereits vollzogen, über den Kaufpreis haben die Vertragspartner Stillschweigen vereinbart.

Themen Absicherung und Versicherung vereint

Das Kürzel DGC steht für Deutsche Gesellschaft für Cybersicherheit. Sie gehört nach eigenen Angaben zu den führenden Anbietern im Bereich der IT-Sicherheit in Deutschland. Der Dienstleister aus Flensburg entwickelt individuell angepassten Schutz vor Angriffen durch Cyberkriminelle. Mit der Übernahme des Cogitanda-Teams könne man die Themen Absicherung und Versicherung vereinen.

„Wir sind besonders froh, dass wir nun innerhalb von maximal zwei Stunden ein Incident-Response-Team in ganz Deutschland vor Ort haben können“, kommentiert DGC-Vorstandschef Matthias Nehls (42) die Akquise der Kölner Unternehmensgruppe.

„Das bedeutet für betroffene Unternehmen eine erhebliche Verkürzung der Reaktionszeit im Krisenfall – ein entscheidender Faktor, um größere Schäden zu verhindern und Systeme schnell wiederherzustellen.“

Schwierigkeiten nach Tod des Firmengründers

Cogitanda war nach eigenen Angaben einer der ersten spezialisierten Anbieter von Cyberversicherungen in Deutschland. Der Assekuradeur bietet darüber hinaus umfassende Dienstleistungen an, um Cyber-Schäden zu vermeiden und im Schadensfall zu beheben. Kunden sind insbesondere Mittelständler und Firmen mit hohen Cyberrisiken.

Nach dem plötzlichen Tod des Gründers Jörg Wälder (VersicherungsJournal 15.11.2023) geriet das 2016 gegründete Unternehmen in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Vor rund einem Vierteljahr hat Cogitanda Insolvenz angemeldet (25.11.2024).

Zum vorläufigen und später regulären Insolvenzverwalter für alle Gesellschaften der Gruppe bestellte das Amtsgericht Köln Rechtsanwalt Philip Schober von der Brinkmann & Partner Rechtsanwälte Steuerberater Insolvenzverwalter Partnerschaftsgesellschaft.

Sanierung durch Einstieg eines Investors

Die Löhne und Gehälter der damals rund 150 Mitarbeiter waren bis Ende Januar 2025 gesichert. Bis auf Weiteres zeichnet Cogitanda zwar kein Neugeschäft. Alle bestehenden Versicherungsverträge sind aber nach wie vor gültig, Dienstleistungen und Schadenmanagement erbringt das Unternehmen weiterhin.

„Die Voraussetzungen sind geschaffen, dass der Betrieb fortgeführt wird“, erklärte Schober Ende vorigen Jahres. Demnach wurden Möglichkeiten für eine Sanierung des Unternehmens durch den Einstieg eines Investors geprüft (3.12.2024).

Cogitanda-Geschäftsbetrieb wird fortgeführt

Jetzt habe man den Prozess abgeschlossen, berichtet der Insolvenzverwalter in einer aktuellen Pressemitteilung. Mit Zustimmung des Gläubigerausschusses erwirbt DGC alle fünf Gesellschaften der Gruppe.

„Dabei war die Unterstützung der Risikoträger im Insolvenzantragsverfahren von großer Bedeutung, denn so konnten wir den Geschäftsbetrieb aller fünf Gesellschaften fortführen“, sagt Schober.

„Für zukünftiges Neugeschäft und die Erneuerung bestehender Verträge wurden von der DGC zwei bereits in der Vergangenheit aktive namhafte Risikoträger gewonnen“, erklärt Schober. Er nennt die SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG und die Württembergische Versicherung AG.

Zwei der drei Vorstandsmitglieder scheiden aus

Mit Übernahme der Geschäftsbetriebe sei die Beschäftigung von rund 70 Cogitanda-Mitarbeitenden gesichert. Ihre Arbeitsverträge gehen auf die Erwerbergesellschaft über. Für rund 20 Mitarbeitende sei eine Weiterbeschäftigung nicht möglich, ihnen wurde gekündigt.

Jens Lison (Bild: Cogitanda)

Aktuell hat beispielsweise Tobias Fröhlich, bislang Senior Projektmanager Incident Response/Senior IT-Security Consultant bei Cogitanda, den Assekuradeur verlassen.

Er wechselt zur Cyberdirekt GmbH, einem Berliner Spezialmakler für Cyberversicherungen, wo er zukünftig den Geschäftsbereich IT-Security & Incident Response leitet.

Auch Vorstand Christian Rink (40) wird sich neuen Herausforderungen außerhalb des Unternehmens stellen, erklärt ein DGC-Sprecher auf Anfrage des VersicherungsJournals.

In den nächsten Monaten stehe damit ein doppelter Wechsel im Cogitanda-Vorstand (14.8.2023) an: Der Vorstandsvorsitzende Jens Lison (60) werde bald in den Ruhestand gehen, stehe dem Assekuradeur aber weiter beratend zur Seite.

„Wir bieten nichts mehr von der Stange an“

Damit bleibe nur das dritte Vorstandsmitglied Christian Sagawe (45) langfristig im Amt. Für DGC stellt sich die Frage nach einer Rückkehr zum Normalbetrieb hingegen gar nicht: „Die Cogitanda stand in den vergangenen Wochen nicht still, sondern ist dem laufenden Geschäft mit aller Sorgfalt nachgegangen.“

Mit der Cogitanda-Integration könne man den bestehenden und künftigen Firmenkunden „passgenaue und innovative Policen“ anbieten.

Zusätzlich setze DGC verstärkt auf präventive Maßnahmen. „Damit bieten wir eine vollintegrierte Cybersicherheitslösung an, die Versicherung, technische Sicherheitsmaßnahmen und Incident Response Services aus einer Hand anbietet. Wir bieten also nichts mehr von der Stange an.“