Cogitanda kürzt Knall auf Fall pauschal die Vergütung

19.7.2024 – Der Cyberversicherer versendet derzeit Änderungskündigungen mit neuen Obliegenheiten und erweiterte Fragebögen – während der laufenden Versicherungsperiode. Das sorgt für einen erheblichen Mehraufwand bei den Maklern, die gleichzeitig künftig auf 22 Prozent der bislang gezahlten Vergütung verzichten sollen. IGVM-Vorsitzender Stefan Rumpp empfiehlt dem Anbieter, noch einmal neu anzusetzen und den Dialog mit den Geschäftspartnern zu suchen.

Stefan Rumpp, Vorsitzender des Interessengemeinschaft Deutscher Versicherungsmakler e.V. (IGVM) scheint der Kragen geplatzt zu sein. In einem offenen Brief wendet er sich an Christopher Quast, seit März Leiter des Maklervertriebs Deutschland bei der Cogitanda Dataprotect AG (VersicherungsJournal 1.3.2024), und kritisiert dessen „jüngsten Vorstoß“.

„Wir als Versicherungsmakler haben Verständnis für die komplexe und herausfordernde Situation im Bereich der Cyberversicherungen. Die von Ihnen aufgeführten Problemfelder sind uns wohlbekannt, und wir wissen, dass Ihr Unternehmen nicht allein mit diesen Herausforderungen konfrontiert ist“, schreibt er als Reaktion auf aktuelle Maßnahmen des Cyberversicherers.

Minus 22 Prozent Courtage

Cogitanda verlangt unter anderem nicht nur mitten im Versicherungsjahr von Versicherungsnehmern, Fragen zu beantworten – üblich ist dies bei Gewerbeversicherungen vor Beginn eines neuen Versicherungsjahres. Zusätzlich stellt er völlig neuartige Fragen und sorgt damit für Verwunderung. Außerdem liefert er einem Kunden zufolge keinerlei Begründung für sein ungewöhnliches Ansinnen.

Vor allem aber hat der Spezialist für Cyberschutz überraschend und ohne Vorwarnung die Courtage gekürzt. Makler sollen künftig auf 22 Prozent der bislang gezahlten Vergütung verzichten, teilt Rumpp auf Nachfrage mit.

Dies erweckt den Eindruck einer kurzfristigen Tagespolitik anstelle einer vorausschauenden Strategie. Stefan Rumpp, IGVM-Vorsitzender

Keine Rücksprache mit Geschäftspartnern

„Leider müssen wir feststellen, dass die Cogitanda wiederholt negativ auffällt“, führt er in seinem Schreiben weiter aus. In der Vergangenheit seien tiefgreifende Änderungen in den Bereichen Bedingungen, Obliegenheiten und Annahmerichtlinien häufig schnell und ohne Rücksprache mit den Maklern beschlossen worden, nur um sie später erneut und wiederum ohne Rücksprache zu modifizieren.

„Dies erweckt den Eindruck einer kurzfristigen Tagespolitik anstelle einer vorausschauenden Strategie“, so der IGVM-Chef. Auch im aktuellen Fall stelle die Cogitanda ihre Geschäftspartner, die Versicherungsmakler, erneut vor vollendete Tatsachen.

„Während wir das Bedürfnis nach erhöhtem Aufwand im Bereich der Leistungsfälle nachvollziehen können, empfinden wir eine pauschale Kürzung der Vergütung als sehr problematisch. Diese Maßnahme greift direkt in die Kalkulation Ihrer Geschäftspartner ein und betrifft nicht nur zukünftige, sondern auch bestehende Verträge. Zudem ist die Art der Kommunikation, bei der Sie ohne Rücksprache Festlegungen treffen, kein Ausdruck der gebotenen Wertschätzung“, kritisiert er.

Erheblicher Mehraufwand für Versicherungsmakler

Die Cogitanda versende Änderungskündigungen mit neuen, umfangreicheren Obliegenheiten und fordere von anderen Kunden während der laufenden Versicherungsperiode einen Jahresmeldebogen mit zahlreichen zusätzlichen Fragen, die potenziell neue Verpflichtungen für den Versicherungsnehmer nach sich ziehen könnten, heißt es in dem Schreiben.

„Der Umstand, dass dies per E-Mail an den Versicherungsmakler erfolgt und der Versicherungsnehmer den Meldebogen elektronisch ohne Möglichkeit zur Ergänzung oder Änderung abgeben soll, ist ebenfalls problematisch“, meint er.

Der Versicherer verursache so erheblichen Mehraufwand für die Makler, die keinen direkten Zugriff auf die Fragebögen und deren Inhalt hätten. Die Unterlagen würden nicht in moderner digitaler Form, sondern als PDF-Anhang an eine E-Mail versendet, was eine händische Bearbeitung jedes Vorgangs erfordere. „Hier wurden die seit Jahren versprochenen Verbesserungen offensichtlich nicht umgesetzt“, so Rumpp.

Die Courtage Ihrer Geschäftspartner ist kein Selbstbedienungsladen, aus dem sich der Assekuradeur nach Belieben bedienen darf. Stefan Rumpp, IGVM-Vorsitzender

Griff in fremde Taschen

„Wenn ein Partner, ohne jede Rücksprache, einfach die Courtage kürzt und für zusätzlichen Aufwand, den sein Unternehmen verursacht, weniger zahlen möchte, ist dies äußerst unglücklich“, formuliert der IGVM-Vorsitzende zunächst vorsichtig.

„Sollte Ihr Unternehmen einen erhöhten Finanzbedarf haben, stellen Sie sich dem Wettbewerb und kalkulieren Sie auskömmliche Prämien. Die Courtage Ihrer Geschäftspartner ist kein Selbstbedienungsladen, aus dem sich der Assekuradeur nach Belieben bedienen darf. Sie greifen damit in fremde Taschen“, kritisiert er im Weiteren scharf.

„Wir halten es für zwingend notwendig, dass Sie hier noch einmal neu ansetzen und den konstruktiven Dialog mit Ihren Geschäftspartnern suchen“, fordert er Quast auf.

Kein Kommentar vonseiten der Cogitanda

Auf Nachfrage bestätigt ein von dem Versicherer beauftragter PR-Berater, dass der offene Brief der IGVM vorliege. Die Cogitanda arbeite mit ihren Geschäftspartnern und Stakeholdern vertrauensvoll zusammen, erklärt er. Daher nehme man das Schreiben gebührend Ernst und prüfe dessen Inhalte derzeit genau. Zu gegebener Zeit werde man auf die IGVM zugehen und in einen Dialog eintreten.

„Bitte haben Sie Verständnis, dass wir die im Schreiben niedergelegten Punkte nicht kommentieren, da diese vertrauliche Unternehmens- sowie weitere Geschäftsinterna berühren“, sagt er.