Cogitanda: „Die Zahlung einer Courtage von 17,5 Prozent halten wir für marktgerecht“

22.7.2024 – Die Behauptungen der IGVM in ihrem offenen Brief seien nicht korrekt dargestellt und an einigen Stellen überzeichnet, sagt Cogitanda. In dem Schreiben aufgeführte Veränderungen seien frühzeitig angekündigt worden. Man werde die von der IGVM adressierten Punkte nochmals prüfen und zu gegebener Zeit auf die Interessengemeinschaft zugehen.

In einem offenen Brief hat sich Stefan Rumpp, Vorsitzender des Interessengemeinschaft Deutscher Versicherungsmakler e.V. (IGVM), bei der Cogitanda Dataprotect AG über den Versand von Änderungskündigungen mit neuen Obliegenheiten und von erweiterten Fragebögen sowie über eine Kürzung der Vergütung um 22 Prozent beklagt (VersicherungsJournal 19.7.2024).

„Wenn ein Partner, ohne jede Rücksprache, einfach die Courtage kürzt und für zusätzlichen Aufwand, den sein Unternehmen verursacht, weniger zahlen möchte, ist dies äußerst unglücklich“, kritisierte er. Die Courtage der Geschäftspartner sei kein Selbstbedienungsladen, aus dem sich der Assekuradeur nach Belieben bedienen dürfe, so Rumpp.

Inhaltliche Einordnung

Cogitanda reagierte am Tag der Veröffentlichung mit einer kurzen Stellungnahme. Man nehme das Schreiben gebührend Ernst und prüfe dessen Inhalte genau, hieß es. Zu gegebener Zeit werde man auf die IGVM zugehen und in einen Dialog eintreten. Die in dem Schreiben geäußerten Punkte werde man nicht kommentieren.

Nun hat sich der Cyberspezialist nochmals mit einer inhaltlichen Einordnung gemeldet. „Die Cogitanda Dataprotect AG steht für transparente Kommunikation, hohe Servicequalität und Verlässlichkeit“, wird in dem Schreiben eingangs erklärt.

Die hohe Qualität und Verlässlichkeit seien kürzlich durch eine Auszeichnung von Focus Money in den Kategorien Preis-Leistungs-Verhältnis, Kundenberatung, Schutz und Vorsorge sowie Kundenkommunikation bestätigt worden (6.6.204).

Im Dialog mit Maklern

Zur Information der Geschäftspartner nutze man vielfältige Kommunikationsmittel. Ziel sei es, die Makler stets aktuell zu informieren.

„Dies geschieht durch unsere Maklerbetreuerinnen und Maklerbetreuer sowie über verschiedene Medien, wie zum Beispiel unsere Newsletter oder Webinare auf Cogitanda TV. In diesen Kommunikationskanälen wurden unter anderem Veränderungen der Zeichnungspolitik ausführlich erläutert oder Neuerungen zum Renewal frühzeitig angekündigt“, wird berichtet.

Jahresmeldebogen ein standardisiertes Verfahren

Hinsichtlich des offenen Briefes der IGVM bedauere man, dass die Interessengemeinschaft vor der Veröffentlichung keinen direkten Kontakt aufgenommen habe. „Unsere Erfahrungen mit anderen Verbänden und Interessensvertretungen zeigen, dass ein direkter Dialog wesentlich effektiver ist und dazu beiträgt, (auch kritische) Themen zu adressieren und gemeinsame Lösungen zu finden“, heißt es.

Die Behauptungen der IGVM im offenen Brief seien nicht korrekt dargestellt und an einigen Stellen überzeichnet. Gerne möchte man festhalten: „Aufgrund der massiven Zunahme an Cyberangriffen führen wir im Rahmen der Vertragsverlängerung bei ausgewählten Risiken eine gründliche Risikoprüfung durch. Diese Überprüfung erfolgt auch bei unterjährigen Hauptfälligkeiten.

Es ist in diesem Underwriting-Prozess üblich, dass zusätzlich weitere Risikofragen gestellt und gegebenenfalls Obliegenheiten vereinbart werden. Bei der überwiegenden Anzahl der Fälle kommen wir mit acht Risikofragen aus. Der Jahresmeldebogen ist ein standardisiertes Verfahren, das keinen erheblichen Mehraufwand für die Makler darstellt. Wir bieten flexible Optionen zur Einreichung und unterstützen die Makler dabei, diesen Prozess so reibungslos wie möglich zu gestalten.“

Weitere Prüfung

Der neue Kooperationsvertrag mit einer Courtage von 17,5 Prozent betreffe nur wenige ausgewählte Makler. „Die Zahlung einer Courtage von 17,5 Prozent halten wir für marktgerecht“, so die Cogitanda.

Im Rahmen der Einführung einer Courtagesenkung habe man viele konstruktive Rückmeldungen von Maklern erhalten. Die Mehrheit habe den neuen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Man bleibe dennoch im stetigen Austausch, um offene Fragen zu klären.

„Cogitanda bleibt weiterhin bestrebt, durch klare Kommunikation und hohe Servicequalität die Zusammenarbeit mit ihren Maklern zu fördern und auszubauen. In diesem Sinne, werden wir die von der IGVM adressierten Punkte nochmals prüfen und zu gegebener Zeit auf die IGVM zugehen“, heißt es auch in der ausführlichen Stellungnahme.