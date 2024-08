Clark baut seine oberste Führungsebene aus

15.8.2024 – Vicky van Asbroeck ist als Chief Financial Officer, Daniel Steinhoff als Chief Compliance Officer und Balázs Gáti als Chief Product & Technology Officer in den Vorstand des Insurtechs berufen worden. CEO bleibt Benedikt Kalteier. Mitgründer Christoph Lodde lenkt das Ressort International Business. Damit wird Clark künftig von einem Quintett geführt.

Kürzlich erst hatte sich Christopher Oster, Gründer und CEO des Insurtechs Clark (VersicherungsJournal 19.6.2015), aus der operativen Führung des Unternehmens zurückgezogen und an Benedikt Kalteier als neuen CEO übergeben (10.6.2024). Nun erweitert die Clark Holding SE ihren Vorstand um drei neue Mitglieder.

Für die nächste Entwicklungsphase lege man strategische Schwerpunkte auf oberster Managementebene, um sich auf profitables Wachstum zu konzentrieren und das Geschäftsmodell in den bestehenden europäischen Märkten nachhaltig zu skalieren, heißt es in einer Pressemitteilung zur Begründung.

Van Asbroeck wird CFO

Eine der drei Neuen ist ab dem 1. September Vicky van Asbroeck (42). Sie übernimmt die Rolle des Chief Financial Officer (CFO) mit dem Schwerpunkt Investor Relations & Finanzen.

Die Managerin hält einen Master of Business Administration (MBA) sowie einen Master in Business Engineering und war unter anderem bereits CFO bei internationalen Unternehmen wie der Westwing GmbH, der Lazada Group aus Singapur, der französischen Vestiaire Collective SA und zuletzt der spanischen Preply Inc., die eine Lernplattform für Online-Sprachkurse betreibt.

Vicky van Asbroeck (Bild: Clark)

Steinhoff rückt als CCO auf

Zum gleichen Zeitpunkt rückt Daniel Steinhoff (41), der seit zwei Jahren als Chief Compliance Officer (COO) und General Counsel bei Clark tätig ist, in den Vorstand auf. Er wird sich auf die Regulierung der Dienstleistungen des Insurtechs fokussieren.

Der Rechtsanwalt mit Zertifizierung im Bereich Geldwäschegesetzgebung & Datenschutz ist neben seiner neuen Rolle weiterhin in beratender Funktion für eine Wirtschaftskanzlei in Berlin tätig. Vor seinem Wechsel zu Clark war er Global Head of Compliance bei der Wirecard AG.

Daniel Steinhoff (Bild: Clark)

Gáti steigt als CPTO auf

Dritter im Bunde der neuen Vorstände ist ebenfalls ab dem 1. September Balázs Gáti (36). Der Manager, der seinen MBA an der Harvard Business School abgeschlossen hat, ist bereits seit Dezember 2023 als Chief Product & Technology Officer (CPTO) für die Produkt- und Innovationsstrategie von Clark verantwortlich.

Zuvor war er als General Manager Insurance für die britische Revolut Ltd. tätig. Zudem war er Partner der McKinsey & Company, Inc.

Balázs Gáti (Bild: Clark)

Kalteier und Lodde bleiben

Neben CEO Kalteier, der Ende 2023 von der Generali Deutschland AG (26.5.2023) in den Vorstand der Holding sowie zum Geschäftsführer der Clark Germany GmbH berufen worden war (6.11.2023), gehört Mitgründer Christoph Lodde weiterhin zum Vorstand.

Lodde lenkt das Ressort International Business. Er werde für die weitere Expansion des Unternehmens in Europa verantwortlich sein, heißt es in der Pressemitteilung.