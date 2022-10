Chefwechsel bei Softfair zum Jahresende eingeleitet

26.10.2022

Zum Ende des Jahres wechselt bei dem Software- und Analyseunternehmen Softfair GmbH die CEO-Position. Diesen Verantwortungsbereich hat bisher Matthias Brauch inne, der die Position seit 2005 bis auf eine kurze Unterbrechung auch durchgängig besetzt hat. Der Manager verlässt das Unternehmen zum 31. Dezember 2022 auf eigenen Wunsch hin.

Sein Nachfolger wird Maximilian Schmidt. Dessen Einarbeitung in seine neue Funktion beginnt zum 1. November. Nach dem Ausscheiden seines Mentors Brauch wird der 34-Jährige die Geschäftsführung als CEO in alleiniger Verantwortung übernehmen, so das Unternehmen in einer Meldung.

Schmidt, der nach einem Studium des „International Managements“ bei Start-ups und in der Unternehmensberatung tätig war, kam durch Geschäftsführer Brauch 2019 zu Softfair. Dort legte der Agenturgründer eine steile Karriere hin. Bei Softfair besetzte er zuletzt die Position des Chief Information Officer.

Maximilian Schmidt (Bild: Softfair)

„Max steht für Kontinuität in der Unternehmenskultur von Softfair, bringt aber eine Menge eigene Aspekte und neue Blickwinkel auf die Themen mit. Schon in seiner aktuellen Funktion tut er der Firma gut und hat in den letzten Jahren die Entwicklung und das Design in großen Schritten weiterentwickelt“, so der scheidende CEO.

Matthias Brauch verlässt Softfair in freundschaftlicher Verbundenheit, meldete das Unternehmen