Chefwechsel bei Honorarkonzept

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Sind die Altersvorsorge-Kunden bereit, Honorar für einen Nettovertrag zu bezahlen? Interesse ist grundsätzlich da. Was Verbraucher mit dem Vergütungsmodell anfangen können, wurde in einer Umfrage erkundet. (Bild: Pixabay CC0/Chen) mehr ...

Auch die Stuttgarter Lebensversicherung hat bereits ihre Forderungen an die noch nicht gebildete Regierungskoalition formuliert. Von der Politik wird künftig mehr Ehrlichkeit verlangt. Dem Altersvorsorgedepot wurde eine Absage erteilt. (Bild: Schmidt-Kasparek) mehr ...

Der Manager ist zum Jahreswechsel an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt und hat die Aufgaben seines Vorgängers Florian Sallmann übernommen. Ob nun ein Kurswechsel erfolgt. (Bild: Alte Leipziger) mehr ...

13.1.2025 –

Die Münchener Rück-Tochter will in einer Sparte kräftig wachsen und besetzt dazu einen vakanten Chefsessel mit dem erfahrenen Versicherungsmanager. Der Neuzugang bringt eine weitreichende Expertise in dem anvisierten Geschäftsfeld mit. (Bild: Allianz) mehr ...