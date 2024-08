Check24 legt bei Werbecoup nach

8.8.2024

In den vergangen Tagen haben die Teilnehmer des EM-Tippspiels der Check24-Gruppe (VersicherungsJournal 8.7.2024) elektronisch Post bekommen. Die Tipprunde wird mit der Fußball-Bundesliga 2024/25 fortgesetzt. Bei Anmeldung gibt es zwar kein Trikot mehr, und auch keinen Hauptpreis in Form eines Gutscheins über 240.000 Euro für Reisen, die über das Portal gebucht werden.

WERBUNG

Allerdings winkt nun allein für die Eingabe der Daten ein Mietwagen-Gutschein über 24 Euro, gültig bis Jahresende. Die Gewinne sind abgespeckt, in der Hinrunde erhält der Erstplatzierte einen Reisegutschein im Wert von 24.000 Euro. Pro Spieltag werden 2.665 Reise- und Hotelgutscheine zwischen 2.400 Euro und zehn Euro verteilt. Insgesamt sind Gutscheine im Gesamtwert von 2,4 Millionen Euro ausgelobt.

In jeder privaten Tipprunde mit mindestens zehn Spielern sind zudem Reise- und Hotelgutscheine im Gesamtwert von 336 Euro zu gewinnen – das verlockt doch dazu, Familie und Freunde von der Installation der App auf dem Smartphone zu überzeugen. Ferner ist die Teilnahme jetzt nicht mehr auf Deutschland beschränkt, Voraussetzung ist nun ein Wohnsitz innerhalb der Europäischen Union.

Die mögliche Strategie dahinter: Weitere Adressen generieren und die während der EM angelockten, potenziell neuen Kunden bei der Stange halten. Wer weiß, ob in den nächsten Monaten beim wöchentlichen Blick in die App zur Tippabgabe nicht der eine oder andere Versicherungswechsel oder Neuabschluss erfolgt. Der Name Check24 bleibt zumindest weiterhin in den Köpfen der Tippspieler präsent.