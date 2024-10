Charta und Germanbroker.net gehen strategische Allianz ein

28.10.2024

Die Germanbroker.net AG und die Charta Börse für Versicherungen AG bündeln ihre Kräfte ab sofort in einer strategischen Allianz. Diese beruhe auf einer langjährigen freundschaftlichen Zusammenarbeit, unter anderem im Arbeitskreis Beratungsprozesse, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung vom Freitag.

Beide Maklerverbünde teilen zudem ähnliche Werte und Philosophien, insbesondere im Umgang mit ihren Partnermaklern, erläutert Germanbroker.net-Vorstand Hartmut Goebel. Die Kooperation zielt den Angaben zufolge darauf ab, den angebundenen Partnern beider Häuser neue wechselseitige Mehrwerte zu bieten.

Hartmut Goebel (Bild: Germanbroker.net)

Als erstes Pilotprojekt, dass sich bereits in den Umsetzung befindet, übernimmt Germanbroker.net „die vollständige Vertragsverwaltung und weitestgehend die Schadenabwicklung des exklusiven Charta-Spezialkonzepts in der Sparte Wohngebäude“ mit dem Risikoträger BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG. Weitere Schritte seien bereits in Planung.

Dazu Charta-Vorstand Ulrich Neumann: „Die langjährige enge Zusammenarbeit mit Germanbroker.net ermöglicht uns, das Wohngebäude-Spezialkonzept auch in Zukunft in bewährter Qualität fortzuführen und weiterzuentwickeln. Wir wollen unseren Maklerpartnern weiterhin qualitativ höherwertige Lösungen bieten. Die Versicherer entlasten wir, indem wir die Prozesse in Betrieb und Schaden selbst verantworten und künftig gemeinsame Produkte entwickeln“.

Ulrich Neumann (Bild: Charta)

Martin Gräfer, Vorstandsmitglied der Versicherungsgruppe die Bayerische, lässt sich in der Mitteilung folgendermaßen zitieren: „Mit beiden Häusern arbeiten wir seit Jahren erfolgreich und vertrauensvoll zusammen“. Germanbroker.net verfügt nach seiner Einschätzung „über das entsprechende Know-how sowie die digitalen und personellen Ressourcen, um das Charta-Konzept nahtlos in die eigene Vertragsverwaltung zu übernehmen.