Caritas und Kölner Pensionskasse beschließen ihre Rettung

20.5.2019 – Bei der Kölner Pensionskasse und ihrer in Personalunion geführten Schwestergesellschaft Caritas Pensionskasse wird jetzt kräftig aufgeräumt: Die Vertreterversammlungen haben den Sanierungskonzepten zugestimmt. Zusammen kürzen beide Unternehmen ihre Leistungen um rund 170 Millionen Euro.

Die in Schieflage geratene Kölner Pensionskasse VVaG und ihre Schwester Pensionskasse der Caritas VVaG werden nun saniert.

Frühere Rettungspläne waren von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) als unzureichend abgelehnt worden. Das hatten die beiden Gesellschaften Anfang Dezember einräumen müssen (VersicherungsJournal 5.12.2018 und 6.12.2018).

Caritas muss stärker sanieren

Die Vertreterversammlungen hatten am Mittwoch beziehungsweise Donnerstag der vergangenen Woche neue Rettungskonzepte verabschiedet. Die waren in den vergangenen Monaten in enger Abstimmung mit Aufsicht, dem verantwortlichen Aktuar, Treuhänder und Wirtschaftsprüfer erarbeitet worden.

In der Folge kürzt die Kölner Pensionskasse die Leistung mit einem Volumen von insgesamt 48,3 Millionen Euro Deckungsrückstellungen. Für die einzelnen Versicherten fallen die Kürzungen je nach Tarif und Zeitpunkt des Vertragsabschlusses unterschiedlich hoch aus, wird mitteilt. Die Gesamt-Deckungsrückstellung werde um circa 12,2 Prozent verringert.

Bei der Caritas umfasst der Plan unter anderem Leistungsabsenkungen von insgesamt 122,8 Millionen Euro der Deckungsrückstellungen. Auch hier fallen die Schmälerungen für die einzelnen Versicherten je nach Tarif und Zeitpunkt des Vertragsabschlusses unterschiedlich hoch aus, wie mitgeteilt wird. Die Gesamt-Deckungsrückstellung werde um circa 19,9 Prozent vermindert.

Hohe Defizite

Die Maßnahmen waren infolge hoher Defizite nötig. Die Bilanzen 2017 wiesen einen nicht durch Eigenmittel gedeckten Fehlbetrag aus. Die Geschäftsberichte sind online immer noch nicht einsehbar. Die Jahresberichte 2018 werden für die ordentlichen Mitglieder-Vertreterversammlungen im Spätsommer angekündigt.

Nach Angaben der Kölner Pensionskasse sollen die beschlossenen Einschnitte, die Verrechnung des Eigenkapitals sowie der Verlustrücklage einen Finanzbedarf von 62,5 Millionen Euro ausgleichen. Dieser umfasse den ursprünglichen Fehlbetrag und den Finanzbedarf für die anstehenden Sanierungsmaßnahmen.

Bei der Caritas geht es um 146,60 Millionen Euro, die die beschlossenen Leistungseinbußen, die Verrechnung des Eigenkapitals sowie die Verlustrücklage ausgleichen sollen. Die beschlossenen Leistungskürzungen glichen die bilanziellen Fehlbeträge aus und deckten zugleich den Finanzbedarf für eine ausreichende Risikovorsorge.

Wir konzentrieren uns darauf, die Kölner Pensionskasse wieder in ruhiges Fahrwasser zu führen. Olaf Keese, Vorstand beider Pensionskassen

Fehler eingeräumt

Ziel der Sanierung ist es, den entstandenen Fehlbetrag auszugleichen, eine stabile finanzielle Grundlage zu schaffen und somit die Versicherungsleistungen für Rentner und Anwärter zu sichern. Für das Neugeschäft bleiben beide Kassen geschlossen. Eine mögliche Öffnung spiele auch in den Planungen für die kommenden Jahre keine Rolle.

Olaf Keese

(Bild: Kölner Pensionskasse)

„Wir konzentrieren uns darauf, die Kölner Pensionskasse wieder in ruhiges Fahrwasser zu führen und die fortlaufenden Leistungen für unsere Versicherten sicher zu stellen“, wird Olaf Keese in einer Pressemitteilung zitiert. Wortgleich äußert er sich auch zur Caritas Pensionskasse.

Der Manager führt beide Gesellschaften in Personalunion seit Anfang Dezember (VersicherungsJournal 4.12.2018).

In der Vergangenheit hätten die Unternehmen die lang anhaltende Niedrigzinsphase und die steigenden Lebenserwartungen in ihren Berechnungen zu wenig berücksichtigt. Zudem hätten sie Fehler in der Tarifkalkulation gemacht, die zu hohe Leistungsversprechen zum Ergebnis hatten, wird eingeräumt.

Kapitalanlagen mit Verlust

Für 2017 nennen beide Kassen einige Daten: So belief sich der Versichertenbestand der Kölner Pensionskasse auf 31.449 (2016: 30.589) Versicherte. Die Beitragseinnahmen betrugen 22,05 (23,52) Millionen. An Versicherungsleistungen wurden 7,16 (6,83) Millionen Euro) ausgezahlt.

Die Kapitalanlagen von 344,75 (317,69) Millionen Euro brachten einen Nettoertrag von 8,52 Millionen Euro, dies entsprach einer Nettoverzinsung von 2,57 Prozent.

Bei der Caritas beliefen sich die Zahl der Versicherten auf 25.000 (24.880) und die Beitragseinnahmen auf 9,13 (8,98) Millionen Euro. Sie zahlte 32,08 (32,6) Millionen Euro Leistungen aus.

Aus den Kapitalanlagen von 475,15 (518,26) Millionen Euro erwirtschaftete sie einen Nettoverlust von 17,82 Millionen Euro, dies entspricht einer Nettoverzinsung von minus 3,71 Prozent.

Neues Vorstandsmitglied

Wie beide Versicherer weiter mitteilen, wurde Robert Müller per 1. Mai zum neuen Vorstand berufen. Er löst Stephan Sander ab, der der Geschäftsleitung seit dem Juli 2014 angehörte und Ende April 2019 ausgeschieden ist.

Müller war zuvor Geschäftsführer der S-Pensionsmanagement GmbH und zugleich Vorstand der Sparkassen Pensionskasse AG sowie der Sparkassen Pensionsfonds AG. In den vergangenen Wochen war Müller bereits als Generalbevollmächtigter für die beiden Pensionskassen tätig.

Weitere Problemfälle möglich

Anders als im Vorjahr hatte die Bafin in ihrer Jahrespressekonferenz 2019 nicht auf die problematische Lage bei den Pensionskassen abgestellt. Gleichwohl: Elf, ausschließlich kleinere dieser Unternehmen, haben den Stresstest der Aufsicht zum Jahresende 2018 nicht in allen Szenarien bestanden, meldete der Branchendienst Leiterbav am 9. Mai. Im Vorjahr waren es neun Kassen.

Dem Dienst zufolge stehen nicht alle Durchfaller auch unter „intensivierter Aufsicht“. Die Zahl der Pensionskassen unter „intensivierter Aufsicht“ soll im Vergleich zum Sommer 2018 von 45 auf 31 zurückgegangen sein. 121 Kassen sind zum Stresstest verpflichtet.

Gegenüber Leiterbav erklärte die Aufsicht, dass sie nicht die Gefahr sehe, dass in absehbarer Zeit Pensionskassen in größerem Umfang die Zusagen nicht mehr erfüllen könnten. Sie schloss diesen Angaben zufolge aber nicht aus, dass es in Einzelfällen zu weiteren Leistungskürzungen kommen kann.