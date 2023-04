Canada Life: Nachfolgerin für CEO Markus Drews gefunden

11.4.2023

Susan Gibson (49) wird CEO der Canada Life Assurance Europe plc. Dies teilt der Versicherer am Freitagnachmittag mit.

Die Managerin löst Markus Drews (55) ab, der kürzlich seinen Rückzug angekündigt hat (VersicherungsJournal 17.2.2023). Drews ist seit 2015 in Diensten des Unternehmens (7.11.2014), gehört seit 2015 dem Board of Directors an und ist seit Frühjahr 2020 Managing Director. Er werde der Gruppe aber weiterhin beratend verbunden bleiben, wird berichtet.

Susan Gibson (Bild: Canada Life)

Gibson ist derzeit Chief Digital and Innovation Officer der Irish Life Assurance plc. Das Unternehmen gehört wie Canada Life zur kanadischen Great-West Lifeco Inc. Bevor die Managerin 2005 zu Irish Life kam, hatte sie mehrere Positionen in der irischen und internationalen Investment-Branche inne.

Ein genauer Übergabetermin steht noch nicht fest. Offiziell erfolge die Übergabe erst nach Zustimmung der Central Bank of Ireland, heißt es auf Nachfrage. Nach Gibsons Einarbeitung werde Drews aus den operativen Diensten der Gesellschaft ausscheiden.