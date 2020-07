Blau Direkt will mit Oliver Lang im Investmentbereich durchstarten

2.7.2020

Vor zwei Wochen hatte die Jung, DMS & Cie. AG (JDC AG) überraschend den Abgang von Investment-Vorstand Oliver Lang nach nicht einmal drei Jahren vermeldet (VersicherungsJournal 19.6.2020). Am Donnerstag verkündete die Blau Direkt GmbH & Co. KG, dass der Manager seit dem 1. Juli als CIO in der Geschäftsführung des Lübecker Maklerpools tätig ist. Dort vertreten sind auch Kerstin Möller-Schulz (CFO), Lars Drückhammer (CEO) und Oliver Pradetto (COO).

Lang soll den Bereich Investment und Investmentvertrieb bei Blau Direkt aufbauen und dem Unternehmen damit ein komplett neues Geschäftsfeld erschließen, wird weiter mitgeteilt.

Oliver Lang (Bild: Blau Direkt)

Diese Chance habe er sich nicht entgehen lassen können, erläutert der Manager. Der Wechsel war für ihn „der logische nächste Schritt“. Die Chemie zu Drückhammer und Pradetto habe schon beim ersten Kennenlernen während der Network Convention vor sechs Jahren in Rom (21.1.2014) gestimmt, so Lang weiter.

Drückhammer lässt sich zu der Personalie wie folgt zitieren: „Durch die Ergänzung des Investmentgeschäfts sind wir in der Lage, unseren Partnern künftig das vollumfängliche Rundum-Paket zu bieten und das mit der besten Technik am Markt. Wir freuen uns daher sehr, dass Oliver Lang uns als Profi in diesem Bereich künftig zur Seite steht“.