Blau direkt nun auch in Leipzig präsent

19.4.2024

Die Maklerbüro Kopsch GmbH & Co. KG hat sich zum 1 Januar der Blau direkt-Gruppe angeschlossen. Dies berichten die Lübecker am Donnerstag in einer Pressemitteilung. Mitarbeiter und Geschäftsführung bleiben demnach weiterhin für das Leipziger Maklerhaus tätig, das seit 30 Jahren private und gewerbliche Kunden betreut.

Blau direkt verfolge mit der Übernahme das Ziel, den Standort Leipzig weiter auszubauen, heißt es. Parallel wurde die Tjara Leipzig GmbH gegründet. Geschäftszweck des Unternehmens ist, Maklerbestände oder Maklerunternehmen zu kaufen. Die Neugründung wird von Florian Hoffmann (35) geführt, der gleichzeitig Geschäftsführer des Maklerbüros Kopsch ist.

Florian Hoffmann (Bild: Blau direkt)

Dietmar Kopsch (61) ist als Geschäftsführer und Inhaber des Unternehmens ausgeschieden, wird aber nach Angaben von Dirk Henkies, CEO für Tjara, weiter mit seiner Expertise zur Verfügung stehen. „Ich freue mich sehr, nun auch in Leipzig mit Florian und Team vertreten zu sein. Mit beiden Inhabern haben wir das Glück, einen weiteren Schritt in unserer Wachstumsstrategie umzusetzen“, wird Henkies in der Presseaussendung zitiert.

Blau direkt hat vor einem Jahr mitgeteilt, künftig stark anorganisch wachsen sowie einen anderen Pool und Softwarefirmen übernehmen zu wollen (VersicherungsJournal 1.2.2023). Es folgten Kooperationen mit der Charta Börse für Versicherungen AG (26.6.2023) und der Phönix Maxpool-Gruppe (3.7.2023, 21.7.2023).

Zuletzt wurde die Übernahme der N. R. Löffler GmbH (27.2.2024), der Kraus Krist Fuchs GmbH (10.1.2024), der VKI Rudolf Rosskopf GmbH & Co. KG (5.12.2023) und der GV Makler GmbH (7.11.2023) gemeldet. Personell haben sich die Lübecker im Bereich Ruhestandsplanung kürzlich mit Mario Strehl verstärkt (9.4.2024).